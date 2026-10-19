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    JMGO IRIS Serie

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    Auslieferung startet am 19. Oktober

    SHENZHEN, China, 19. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Nach seiner Weltpremiere auf der IFA 2026 kommt der JMGO IRIS Ultra Max jetzt zu den ersten Kunden: Die Auslieferung der Vorbestellungen für das Flaggschiff der weltweit ersten Smart-Projektor-Serie mit 4K bei 120 Hz hat begonnen. Der IRIS Ultra folgt am 26. Oktober. Die Serie verbindet gestochen scharfe Bewegtbilder in 4K bei 120 Hz mit Bildqualität auf Kinoniveau und flexiblen Aufstellungsmöglichkeiten. Für ein eindrucksvolles Entertainment-Erlebnis zu Hause.

    JMGO IRIS Ultra Max deliveries starting October 19 and IRIS Ultra following October 26.

    Weltweit erstmals: 4K bei 120 Hz für flüssige Bewegungen und klare Details
     Dank modernster Projektionstechnologie von JMGO bietet die IRIS Serie echte 4K bei 120 Hz, durchgängig vom Eingangssignal bis zur Projektion. Die Unterstützung von VRR, ALLM und Dolby Vision bei 4K und 120 Hz sorgt für ein intensives Gaming-Erlebnis mit hohen Bildwiederholraten. Bei Filmen und Sportübertragungen ermöglicht die MEMC-Zwischenbildberechnung in 4K bei 120 Hz besonders flüssige Bewegungen. Die hardwarebasierte Anti-RBE-Technologie reduziert zudem sichtbare Regenbogeneffekte, ohne zusätzliches Bildrauschen zu erzeugen, und erhöht so den Sehkomfort.

    Bilder auf Kinoniveau: hohe Helligkeit, starke Kontraste, lebendige Farben
     Das Herzstück der Serie ist die MALC 6.0 Triple-Laser-Engine von JMGO. Sie verleiht dem IRIS Ultra Max eine Helligkeit von 6.500 ISO-Lumen und einen nativen Kontrast von 10.000:1. Der IRIS Ultra erreicht 4.500 ISO-Lumen und einen nativen Kontrast von 7.000:1. Beide Modelle verfügen über ein duales Iris-System mit insgesamt 15 Lamellen (6+9). Gemeinsam mit der JMGO AI DBL-Technologie sorgt es für tiefere Schwarztöne und eine feinere Detailzeichnung. Eine Farbraumabdeckung von 110 Prozent BT.2020 und eine Farbgenauigkeit von etwa ΔE 0,7 ermöglichen eine naturgetreue Farbwiedergabe.

    Optisches 3-in-1-System für maximale Flexibilität bei der Aufstellung
     Der IRIS Ultra Max kombiniert einen optischen Zoom mit einem Projektionsverhältnis von 0,88–1,7:1, einen Vier-Wege-Lens-Shift (vertikal ±130 Prozent, horizontal ±53 Prozent) und einen KI-gestützten Gimbal mit 360 Grad Schwenk- und 150 Grad Neigebereich. Damit lässt sich das Bild flexibel auf die räumlichen Gegebenheiten abstimmen. Die automatische Leinwandanpassung per AI Screen Fitting und die Speicherfunktion AI Spatial Image Memory vereinfachen die Einrichtung zusätzlich. Auch der JMGO IRIS Ultra bietet denselben optischen Zoom und Vier-Wege-Lens-Shift für eine flexible Bildausrichtung ohne Qualitätsverlust.

    Preise und Verfügbarkeit
     Die JMGO IRIS Serie ist ab sofort bei Amazon und im offiziellen JMGO-Onlineshop zu folgenden Preisen bestellbar:

    • JMGO IRIS Ultra Max: 3.299 Euro (UVP: 3.499 Euro). Erhältlich bei Amazon und im offiziellen JMGO-Onlineshop.
    • JMGO IRIS Ultra: 2.299 Euro (UVP: 2.499 Euro). Erhältlich bei Amazon und im offiziellen JMGO-Onlineshop.

    Die Auslieferung der Vorbestellungen für den IRIS Ultra Max beginnt am 19. Oktober. Der Versand des IRIS Ultra ist ab dem 26. Oktober vorgesehen. Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Interessierte auf der offiziellen Website von JMGO.

    Über JMGO

    Seit seiner Gründung im Jahr 2011 hat sich JMGO als Vordenker im Bereich intelligenter Projektionstechnologie etabliert. Seit mehr als einem Jahrzehnt verbindet das Unternehmen wegweisende Forschung mit innovativem Design. Auch künftig setzt JMGO auf technologische Innovationen, um das Nutzererlebnis weiter zu verbessern und die Entwicklung der Branche voranzutreiben. Weitere Informationen zu den Projektoren von JMGO finden Sie unter JMGO.com.

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    JMGO IRIS Serie Auslieferung startet am 19. Oktober SHENZHEN, China, 19. Oktober 2026 /PRNewswire/ - Nach seiner Weltpremiere auf der IFA 2026 kommt der JMGO IRIS Ultra Max jetzt zu den ersten Kunden: Die Auslieferung der Vorbestellungen für das Flaggschiff der weltweit ersten Smart-Projektor-Serie …
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