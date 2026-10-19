Elmos Semiconductor Aktie legt zu - 19.10.2026

Die Anleger von Elmos Semiconductor dürfen sich über ein Kursplus von +3,48 % freuen. Die Aktie notiert aktuell bei 131,00€. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,40 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Elmos Semiconductor Aktie. Nach einem Plus von +3,40 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 131,00€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Elmos Semiconductor entwickelt, produziert und vertreibt anwendungsspezifische ICs (ASICs) für Automotive, v.a. Sensorik, Motorsteuerung, LED-Licht und Fahrerassistenz. Starke Position in Nischen für Mixed-Signal-Halbleiter im Auto, Fokus auf Langfristkunden (Tier-1, OEM). Wichtige Wettbewerber: Infineon, NXP, STMicro, Melexis. USP: hohe Automotive-Spezialisierung, kundenspezifische Lösungen, lange Design-ins-Zyklen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der Elmos Semiconductor Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -16,62 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Elmos Semiconductor Aktie damit um -10,77 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,90 %. Im Jahr 2026 gab es für Elmos Semiconductor bisher ein Plus von +34,95 %.

Während Elmos Semiconductor heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,17 %. Damit gehört Elmos Semiconductor heute zu den auffälligeren Werten.

Elmos Semiconductor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,77 % 1 Monat -6,90 % 3 Monate -16,62 % 1 Jahr +63,63 %

Informationen zur Elmos Semiconductor Aktie

Stand: 19.10.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 17 Mio. Elmos Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,24 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, Infineon Technologies und Co.

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,14 %. Infineon Technologies notiert im Plus, mit +2,85 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +2,22 %. ON Semiconductor legt um +3,07 % zu NXP Semiconductors notiert im Plus, mit +2,38 %.

Die Aktie von Elmos Semiconductor erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 28,07 %. Über 5 Jahre lag sie bei 24,85 %, über 10 Jahre bei 25,23 %.

Elmos Semiconductor Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Elmos Semiconductor Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Elmos Semiconductor Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.