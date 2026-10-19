Börsen Update
Börsen Update Europa - 19.10. - AT 20 schwach -1,13 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 25.288,66 PKT und fällt um -0,70 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +3,20 %, Zalando +2,69 %, Vonovia +2,10 %
Flop-Werte: Continental -2,85 %, Rheinmetall -2,78 %, DHL Group -2,31 %
Der MDAX bewegt sich bei 30.425,16 PKT und fällt um -0,17 %.
Top-Werte: Elmos Semiconductor +3,48 %, SILTRONIC AG +3,30 %, Nemetschek +2,82 %
Flop-Werte: K+S -3,46 %, AUTO1 Group -2,60 %, Lanxess -2,37 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:26) bei 4.004,52 PKT und steigt um +0,57 %.
Top-Werte: OHB +8,13 %, PVA TePla +4,27 %, Elmos Semiconductor +3,48 %
Flop-Werte: Ottobock -1,59 %, HENSOLDT -1,57 %, SMA Solarar Technology -0,83 %
Der Eurozone 50 steht aktuell (13:59:34) bei 6.125,26 PKT und fällt um -0,54 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +3,20 %, ASML Holding +2,66 %, Nokia +2,11 %
Flop-Werte: Rheinmetall -2,78 %, DHL Group -2,31 %, ENGIE -2,12 %
Der AT 20 steht aktuell (13:59:45) bei 6.489,70 PKT und fällt um -1,13 %.
Top-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +0,60 %, DO & CO +0,36 %, voestalpine +0,34 %
Flop-Werte: BAWAG Group -1,56 %, Wienerberger -1,42 %
Der CH 20 steht aktuell (13:59:05) bei 14.324,07 PKT und fällt um -0,03 %.
Top-Werte: Lonza Group +2,31 %, Givaudan +1,50 %, Roche Holding Bearer Participation Cert +1,34 %
Flop-Werte: UBS Group -0,70 %, ABB -0,53 %
Der SE 30 bewegt sich bei 3.247,60 PKT und fällt um -0,62 %.
Top-Werte: Securitas Shs(B) +2,10 %, SSAB Registered (A) +1,54 %, Getinge (B) +1,19 %
Flop-Werte: Nordea Bank Abp -1,79 %, Assa Abloy Registered (B) -1,06 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.570,00 PKT und fällt um -0,76 %.
Top-Werte: Piraeus Port Authority +1,88 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,31 %, Coca-Cola HBC +0,96 %
Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,90 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -1,37 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,12 %
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