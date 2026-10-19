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    Besonders beachtet!

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    K+S Aktie unter starkem Abgabedruck - 19.10.2026

    Am heutigen Handelstag muss die K+S Aktie bisher Verluste von -3,42 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der K+S Aktie.

    Besonders beachtet! - K+S Aktie unter starkem Abgabedruck - 19.10.2026
    Foto: K+S Aktiengesellschaft

    K+S ist ein Rohstoffkonzern mit Fokus auf Kali- und Salzprodukte für Landwirtschaft (Düngemittel) und Industrie. Hauptprodukte: Kalidünger, Industriesalze, Auftausalz, Spezialsalze. Marktstellung: Einer der führenden Kaliproduzenten Europas. Wichtige Konkurrenten: Nutrien, Mosaic, Yara, ICL. Mögliche USPs: starke Position im europäischen Düngemittel- und Salzmarkt, eigene Lagerstätten, Logistiknetz in Europa.

    K+S Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 19.10.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die K+S Aktie. Sie fällt um -3,42 % auf 13,540. Der Kursrückgang der K+S Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,78 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,42 % im Minus. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

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    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von K+S Verluste von -5,14 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die K+S Aktie damit um -6,63 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,29 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von K+S einen Anstieg von +10,60 %.

    K+S Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,63 %
    1 Monat -16,29 %
    3 Monate -5,14 %
    1 Jahr +20,02 %
    Stand: 19.10.2026, 14:00 Uhr

    Informationen zur K+S Aktie

    Es gibt 179 Mio. K+S Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,44 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 19.10. - AT 20 schwach -1,13 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von K+S

    The Mosaic, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,30 %. Nutrien notiert im Minus, mit -0,35 %.

    Die Aktie von K+S erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -6,07 %. Über 5 Jahre lag sie bei 0,11 %, über 10 Jahre bei -2,81 %.

    K+S Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der K+S Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur K+S Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    K+S

    -3,07 %
    -6,63 %
    -16,29 %
    -5,14 %
    +20,02 %
    -18,17 %
    -4,17 %
    -22,94 %
    +715,24 %
    ISIN:DE000KSAG888WKN:KSAG88
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    Markt Bote
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