Eutelsat Communications Aktie deutlich tiefer - Gründe für den starken Rückgang - 19.10.2026

Die Eutelsat Communications Aktie ist bisher um -5,10 % auf 1,6925€ gefallen. Das sind -0,0910 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem Plus von +8,75 % am Vortag kommt es heute bei Eutelsat Communications zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -5,10 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Eutelsat Communications betreibt Kommunikationssatelliten für TV-Übertragung, Breitband- und Datenverbindungen. Kernleistungen: Video-Distribution, Connectivity für Unternehmen, Regierungen und Mobilität (Luft/See). Marktstellung: einer der führenden geostationären Satellitenbetreiber weltweit. Wichtige Konkurrenten: SES, Intelsat, Viasat, Inmarsat. USP: starke GEO-Orbitalpositionen, TV-Reichweite in Europa/MEA, Kombination mit OneWeb-Low-Earth-Orbit-Netz.

Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Eutelsat Communications damit auf -22,11 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eutelsat Communications Aktie damit um +21,18 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,06 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -0,32 % verloren.

Eutelsat Communications Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +21,18 % 1 Monat -3,06 % 3 Monate -22,11 % 1 Jahr -53,96 %

? wallstreetONLINE-Community zur Eutelsat Communications Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 19.10.2026, 14:01 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kurssprung von rund 20 % und OneWeb als mögliche Starlink-Alternative für die Ukraine. Diskutiert werden fehlende Regierungsaufträge, begrenzte Terminalkapazitäten und ein französischer Militärvertrag über bis zu 1 Mrd. Euro bei zehn Jahren Laufzeit. Ein kurzfristiger vollständiger Ersatz gilt als unsicher. Die Kurserwartungen reichen von einem Rücksetzer auf 1,50 Euro bis zu einem Anstieg auf 8,50 Euro.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Eutelsat Communications eingestellt.

Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

Es gibt 1 Mrd. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,99 Mrd. € wert.

Die Aktie von Eutelsat Communications erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -29,38 %. Über 5 Jahre lag sie bei -32,91 %, über 10 Jahre bei -20,87 %.

Lohnt sich ein Investment in die Eutelsat Communications Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Eutelsat Communications Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Eutelsat Communications Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.