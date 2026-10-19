Bis zu 25 Prozent weniger Kosten! Was steckt hinter E.ONs Geheimplan?

Der Energiekonzern E.ON arbeitet offenbar an einem umfassenden Sparprogramm. Unter dem Projektnamen "Polaris" sollen Kosten um 20 bis 25 Prozent reduziert werden. Das berichtet das Manager Magazin unter Berufung auf Konzerninsider. Besonders im Management könnten Doppelstrukturen beseitigt und Verantwortlichkeiten neu verteilt werden. Das Vorhaben befindet sich dem Bericht zufolge noch in der internen Diskussion. Ein Start wird frühestens 2027 erwartet. E.ON bestätigte gegenüber dem Magazin, derzeit an einem einfacheren Managementmodell für die Zusammenarbeit zwischen Konzernzentrale und operativen Einheiten zu arbeiten. Konkrete Beschlüsse seien allerdings noch nicht gefasst. Erste Gespräche mit Arbeitnehmervertretern liefen bereits.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Depot eröffnen und iPhone gewinnen SMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. SMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. → Jetzt Lose gewinnen

Milliardeninvestitionen trotz Sparkurs

Der geplante Umbau kommt zu einem Zeitpunkt, an dem E.ON massiv in die europäische Energieinfrastruktur investiert. Zwischen 2026 und 2030 will der Konzern rund 48 Milliarden Euro ausgeben, insbesondere für den Ausbau und die Modernisierung der Stromnetze. Bis 2030 soll das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) auf rund 13 Milliarden Euro steigen. Operativ läuft es bislang stabil: Im ersten Halbjahr 2026 erwirtschaftete E.ON ein bereinigtes EBITDA von 5,4 Milliarden Euro und einen bereinigten Konzernüberschuss von 1,9 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr erwartet das Management weiterhin 9,4 bis 9,6 Milliarden Euro EBITDA.

Was bedeutet das für die E.ON-Aktie?

Für Anleger könnte "Polaris" mittelfristig zusätzliche Ergebnisfantasie schaffen. Eine schlankere Verwaltung würde die Profitabilität verbessern und finanziellen Spielraum für die milliardenschweren Netzinvestitionen eröffnen. Allerdings ist noch unklar, auf welche Kostenbasis sich das Einsparziel von 20 bis 25 Prozent bezieht. Eine konkrete jährliche Ersparnis lässt sich deshalb bislang nicht beziffern. Ebenso offen ist, wie viele Stellen von einer möglichen Neuorganisation betroffen wären. Solange E.ON keine Details veröffentlicht, bleibt der potenzielle Ergebniseffekt für die Aktie spekulativ.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 17,50EUR auf Tradegate (19. Oktober 2026, 14:21 Uhr) gehandelt.