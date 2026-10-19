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    Traction Uranium schließt erste Bohrungen auf dem Projekt Aurora ab

    Traction Uranium schließt erste Bohrungen auf dem Projekt Aurora ab
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Erste Bohrungen auf dem Projekt Aurora bestätigen das Vorkommen von graphithaltigem Gestein und Verwerfungsstrukturen an den leitfähigen Zielzonen A1; Ergebnisse dienen als Grundlage für das im Jahr 2027 geplante Folgeprogramm

     

    19. Oktober 2026 / (Calgary, AB) / IRW-Press / Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) (das Unternehmen oder „Traction“) freut sich, den Abschluss seines ersten Diamantkernbohrprogramms auf dem Uranprojekt Aurora („Aurora“ oder das „Projekt“) in der Region des Athabasca-Beckens in Saskatchewan bekannt zu geben. Das Programm umfasste zwei Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 541 Metern innerhalb des Zielgebiets A1. Beide Bohrungen durchteuften graphithaltiges Grundgebirge mit Abschnitten spröder Verwerfungen. Es wurden keine nennenswerten hydrothermalen Alterationen durchteuft, und die geochemischen Ergebnisse stehen noch aus. Cosa Resources Corp. („Cosa“), Eigentümer und Betreiber von Aurora, führte das Programm mit finanzieller Unterstützung von Traction durch. Gemäß der Optionsvereinbarung vom 10. Februar 2026 kann Traction durch die Finanzierung von Explorationsaufwendungen in Höhe von 9,15 Mio. $ sowie die erforderlichen Barzahlungen und Aktienübertragungen eine Beteiligung von bis zu 80 % am Projekt erwerben.

     

    Im Rahmen des Programms wurden zwei leitfähige Anomalien im südlichen Teil von Aurora untersucht, die sich beide innerhalb des Zielgebiets A1 befanden. Die Anomalien wurden durch die von Cosa im Jahr 2024 durchgeführte luftgestützte elektromagnetische VTEM-Untersuchung identifiziert und liegen entgegen der Eisfließrichtung von radiometrischen Anomalien, die im Rahmen der von Traction im Jahr 2026 finanzierten magnetischen und radiometrischen Untersuchungen im gesamten Konzessionsgebiet festgestellt wurden. Die radiometrischen Anomalien wurden so interpretiert, dass sie möglicherweise uranhaltige Ausgangsgesteine widerspiegeln. Beide Bohrungen befanden sich außerhalb des kartierten Randes des Athabasca-Beckens und durchteuften nicht den Athabasca-Sandstein. Die Kernprotokollierung identifizierte Grundgebirgsgesteine, die als metasedimentär interpretiert wurden, darunter graphithaltige Einheiten mit spröden Verwerfungszonen und erhöhtem Graphitgehalt. Die Bohrung AU26-01 durchteufte zudem granitischen Gneis, der vermutlich die metasedimentäre Abfolge überlagert.

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