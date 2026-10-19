Tenstorrent gibt eine Serie-E-Finanzierungsrunde in Höhe von 1,5 Mrd. $ bei einer Unternehmensbewertung von 6,2 Mrd. $ bekannt

Die Kapitalbeschaffung wird die Serienfertigung und die globale geschäftliche Expansion finanzieren, da Chip-Entwickler, staatliche Akteure und Inferenzplattformen zunehmend dazu übergehen, ihre KI-Rechenleistung selbst zu besitzen und zu kontrollieren.

SANTA CLARA, Kalifornien / ACCESS Newswire / 19. Oktober 2026 / Tenstorrent, das Unternehmen für KI-Rechenleistung, hat eine Serie-E-Finanzierungsrunde in Höhe von 1,5 Mrd. $ bei einer Post-Money-Bewertung von 6,2 Mrd. $ abgeschlossen.

Die Finanzierungsrunde wurde von Trace Capital und Innovation X angeführt, unter Beteiligung neuer und bestehender Investoren, darunter die Agostinelli Group, ARK Invest, Brett Barna, Cadence Ventures, Eclipse, Fidelity Management & Research Company, Maverick Silicon, Morgan Stanley, Protagonist, Sandisk, T. Rowe Price*, Tether Investments, Troluce Capital, Virtu Financial und XTX Markets.

Tenstorrent wird das Kapital nutzen, um Galaxy-Server in großem Maßstab einzusetzen, weiterhin Open-Weights-Modelle in den Bereichen LLMs und Videogenerierung bereitzustellen und die KI- und CPU-IP weiterzuentwickeln, die das Unternehmen an Kunden lizenziert, die ihre eigenen Chips entwickeln.

Tenstorrent vertreibt KI-Rechenleistung auf jeder Ebene des Stacks – von einer einzelnen Karte oder Workstation bis hin zu Racks, Superclustern und kundenspezifischer IP. Dank eines Open-Source-Software-Stacks können Entwickler wegweisende Modelle lokal ausführen, und Unternehmen können Modelle vor Ort mit branchenführender Latenz und Durchsatzrate bereitstellen.

„Wir haben eine Architektur entwickelt und verkaufen sie in jeder Größenordnung“, sagte Jim Keller, CEO von Tenstorrent. „Die Zukunft der Rechenleistung ist offen, skalierbar und gehört den Menschen, die darauf aufbauen. Auch unsere Investoren glauben an dieses Modell, und wir schätzen ihre Unterstützung sehr.“

„Jim und sein Team bringen jahrzehntelange praktische Erfahrung in der Chipentwicklung, Software und im Bereich geistigen Eigentums (IP) mit, und wir freuen uns sehr auf die Partnerschaft mit Tenstorrent, während Galaxy weiter wächst“, sagte Ben Mahdavi, Gründer von Trace Capital.

„Nur wenige Unternehmen entwickeln sowohl den Chip als auch die darauf laufende Software. Tenstorrent macht beides, und die Ergebnisse bei der Videogenerierung haben die Branchen-Benchmarks früher als von uns erwartet übertroffen“, sagte George Bousis, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter bei Protagonist. „Wir freuen uns, unser Engagement in der Serie-E-Finanzierungsrunde zu verstärken, um Jim und das Team in dieser nächsten Wachstumsphase zu unterstützen.“