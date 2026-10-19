Bundesregierung fürchtet kein Übergreifen der Proteste aus Frankreich

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung fürchtet nicht, dass die teils gewaltsamen Proteste in Frankreich zu einer Welle in ganz Europa und Deutschland führen werden. "Diese Sorge teilen wir nicht", sagte ein Regierungssprecher in Berlin auf die Frage, ob die Bundesregierung mit einer paneuropäischen Mobilisierung rechne.

In Frankreich gibt es seit Wochen Proteste. In den vergangenen Tagen kam es dabei in einigen Städten zu massiven gewaltsamen Ausschreitungen. Am Wochenende setzten Demonstranten unter anderem das Rathaus in der zentralfranzösischen Stadt Limoges in Brand, das Gebäude stürzte ein. Zahlreiche Menschen wurden bei gewaltsamen Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten verletzt, darunter auch Jugendliche. Es kam zu Plünderungen.