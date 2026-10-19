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    US-Neuwagen immer teurer: Käufer sitzen jahrelang in der Kreide

    Neuwagen in den USA kosten im Schnitt über 50.000 Dollar, die Monatsraten erreichen Rekordniveau. Jeder vierte Käufer streckt den Kredit auf sieben Jahre. Gekauft wird trotzdem, vor allem von Gutverdienern.

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    Fast 800 USD monatliche Rate! - US-Neuwagen immer teurer: Käufer sitzen jahrelang in der Kreide
    Foto: Marta Lavandier - AP

    Wer in den USA einen Neuwagen auf Kredit kauft, zahlt dafür so viel wie nie. Laut dem Branchendienst Edmunds stieg die durchschnittliche Monatsrate im dritten Quartal auf 787 US-Dollar, nach 777 US-Dollar im Vorquartal und 756 US-Dollar ein Jahr zuvor.

    Auch die finanzierte Summe markierte mit 44.664 US-Dollar einen Rekord. Ein Neuwagen kostete im September laut Kelley Blue Book im Schnitt 50.562 US-Dollar, nur 52 US-Dollar unter dem bisherigen Höchststand, wie das Magazin Fortune berichtet.

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    Für Edmunds-Experte Joseph Yoon ist die Rechnung simpel: Die Preise liegen nahe ihrer Spitzenwerte, und der Zins für Neuwagenkredite verharrt bei 7 Prozent. Die Wurzeln sieht er in der Pandemie. Als Werke stillstanden und Teile fehlten, setzten die Hersteller auf margenstarke Modelle. Weniger Stückzahlen, dafür satte Gewinne. Heute sind Neuwagen rund 30 Prozent teurer als vor sechs Jahren.

    Viele Käufer strecken deshalb ihre Kredite. Bei 25,5 Prozent der finanzierten Neuwagen lag die Laufzeit zuletzt bei 84 Monaten oder mehr, vor einem Jahr waren es 21,8 Prozent. Gut jeder fünfte Käufer zahlt inzwischen 1.000 US-Dollar oder mehr im Monat.

    Die lange Bindung kostet: Die Zinslast über die gesamte Laufzeit stieg auf durchschnittlich 9.938 US-Dollar, nach 9.442 US-Dollar im Vorjahr. Helen Colby von der Carnegie Mellon University warnt, dass sich knapp kalkulierende Haushalte so über Jahre den Spielraum für Urlaub, Rücklagen oder sogar Lebensmittel nehmen.

    Einen Absatzeinbruch sieht Yoon trotzdem nicht. Der Grund liegt in der Käuferschaft, die vor allem aus Haushalten mit sechsstelligem Einkommen besteht. Laut Cox Automotive sank der Anteil der Käufer mit weniger als 100.000 US-Dollar Jahreseinkommen von 50 Prozent im Jahr 2020 auf zuletzt 37 Prozent. Jüngere Menschen kommen dagegen immer schwerer an ein neues Auto.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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