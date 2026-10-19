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    Milliarden-Hammer

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    Merck geht aufs Ganze: Dieser Milliarden-Deal könnte alles verändern!

    Merck übernimmt Silence Therapeutics für 1,3 Milliarden US-Dollar. Mit innovativer Gen-Technologie will der Pharmakonzern neue Wachstumsfelder erschließen.

    Für Sie zusammengefasst
    Milliarden-Hammer - Merck geht aufs Ganze: Dieser Milliarden-Deal könnte alles verändern!
    Foto: Arne Dedert/dpa

    Der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern Merck verstärkt sein Geschäft mit innovativen Arzneimitteln durch eine Milliardenübernahme. Für rund 1,3 Milliarden US-Dollar will das Unternehmen den britischen Biotechspezialisten Silence Therapeutics übernehmen. Das berichtet Reuters. Merck bietet 20 US-Dollar je Aktie. Laut der Meldung entspricht dies einem Aufschlag von 130 Prozent auf den letzten Schlusskurs. "Die geplante Übernahme von Silence Therapeutics wird unsere Möglichkeiten stärken, Patienten mit gezielten Spezialtherapien und Behandlungen seltener Erkrankungen zu versorgen", erklärte Merck-Chef Kai Beckmann.

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    Vielversprechende Technologie gegen schwere Krankheiten

    Mit Silence Therapeutics sichert sich Merck Zugang zur sogenannten siRNA-Technologie. Diese kann gezielt die Produktion krankheitsverursachender Proteine unterdrücken, indem bestimmte genetische Botschaften ausgeschaltet werden. Anders als bei einer Geneditierung wird dabei die DNA nicht dauerhaft verändert. Besonders interessant ist der Medikamentenkandidat Divesiran, der gegen die seltene Blutkrankheit Polycythaemia vera entwickelt wird. In einer Phase-2-Studie erreichten 88 Prozent der behandelten Patienten das definierte Therapieziel, gegenüber lediglich 19 Prozent in der Placebogruppe. Eine zulassungsrelevante Phase-3-Studie war für die erste Jahreshälfte 2027 vorgesehen.

    Zur Pipeline gehört außerdem Zerlasiran, ein Wirkstoff zur Senkung des kardiovaskulären Risikofaktors Lipoprotein(a). Damit erhält Merck nicht nur Zugang zu einer neuen Technologieplattform, sondern auch zu mehreren potenziellen zukünftigen Medikamenten.

    Was bedeutet der Deal für die Merck-Aktie?

    Strategisch könnte die Übernahme Mercks Pharmageschäft langfristig stärken und neue Wachstumsfelder bei seltenen Erkrankungen erschließen. Die hohe Übernahmeprämie verdeutlicht allerdings, dass Merck erhebliche Erwartungen an die Technologie und die Medikamentenpipeline knüpft. Ein Risiko bleibt die klinische Entwicklung: Silence Therapeutics verfügt noch über keine zugelassenen Medikamente aus seiner eigenen Pipeline. Ob sich der Kaufpreis auszahlt, hängt deshalb maßgeblich von künftigen Studienergebnissen und erfolgreichen Zulassungen ab. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2027 erwartet.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 142,6EUR auf Tradegate (19. Oktober 2026, 14:28 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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