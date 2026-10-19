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    Darmstädter Merck kauft Silence Therapeutics für Spezialmedikamente

    Für Sie zusammengefasst
    • Merck kauft Silence Therapeutics für 1,1 Mrd. Dollar
    • Zukauf stärkt Mercks Position bei seltenen Erkrankungen
    • Divesiran steht vor Phase III, Abschluss im Q1 2027
    Darmstädter Merck kauft Silence Therapeutics für Spezialmedikamente
    Foto: Andreas Arnold - dpa

    DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Pharma- und Chemiekonzern Merck KGaA übernimmt die britische Spezialpharmafirma Silence Therapeutics . Je US-Aktienhinterlegungsschein (ADS) blättert der Dax -Konzern 20 US-Dollar hin, was die Briten insgesamt mit 1,1 Milliarden Dollar (980 Mio Euro) bewertet, wie Merck am Montag mitteilte.

    Merck will sich mit dem geplanten Zukauf im Bereich seltener Erkrankungen stärken mit dem Ziel, ein führender globaler Anbieter von Spezialmedikamenten zu werden. Das Biotechunternehmen Silence Therapeutics steht den Angaben zufolge mit dem sogenannten siRNA-Wirkstoff "Divesiran" zur Behandlung der seltenen Erkrankung Polycythaemia vera (PV) vor dem Einstieg in die klinische Studienphase III.

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    Mit dem Preis von 20 Dollar je Hinterlegungsschein biete Merck einen Aufpreis von 82 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen 30 Tage, hieß es vom Konzern. Die Übernahme sei von Silence Therapeutics genehmigt und soll im ersten Quartal 2027 abgeschlossen werden. Merck finanziert die Übernahme mit neuen Krediten./men/jha/

    Merck

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Merck Aktie

    Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 142,6 auf Tradegate (19. Oktober 2026, 14:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Merck Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Merck zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 144,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Merck Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 151,00EUR was eine Bandbreite von -12,83 %/+5,30 % bedeutet.





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