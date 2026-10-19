Gebeutelter Nasdaq 100 steuert auf Stabilisierung zu

Aktiendepot – Update September 2026





Mittlerweile sind wir schon wieder eine Woche zuhause und der Alltag hat uns wieder fest im Griff. Aber wir hatten eine fantastische Woche in New York mit unglaublich vielen, schönen Erlebnissen und unvergesslichen Eindrücken. Jetzt geht es aber direkt wieder zurück zum eigentlichen Thema – der Börse und meiner entsprechenden Depotentwicklung!

Nachfolgend hiermit mein verspätetes September-Update:









Dividendenübersicht





Hiermit die bisherige Übersicht aller Netto-Dividendenerträge der ersten 9 Monate nach den letzten Zahlungseingängen für September:





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Hinweis: Der aufgeführte Betrag von Intel ist nach Verkauf aus der Gesamtsumme des investierten Kapitals bereits herausgerechnet!









Zukäufe/Verkäufe 2026





Direkt zum Monatsbeginn September gab es nach längerer Pause mal wieder ein weiterer Zukauf, aber wie immer keine Verkäufe.

Zum 01.09.26 wanderten weitere 6 McDonald´s-Aktien in mein Aktiendepot zum Preis von je 226,90 € bzw. einem Gesamtpreis in Höhe von 1.369,70 € (inkl. 8,30 € Ordergebühren):





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Nach Kauf ging der Kurs bei McDonalds (natürlich) noch deutlich tiefer Richtung 204 €. Aber insbesondere Wolters Kluwer haben sich mittlerweile deutlich erholt.









Neues Rekordhoch





In den letzten Tagen konnte sich das Depot immer wieder auf neue Rekordwerte hochschrauben und erreichte sogar am heutigen Morgen bei Erfassung meines Updates ein neues Rekordhoch – hauptsächlich getragen von den Nachkäufen im laufe des Jahres. Die YTD-Rendite ist bereinigt überschaubar, aber immer noch positiv. Und die Gesamtentwicklung passt weiterhin, damit bin ich zufrieden:





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Stand der Zielerreichung meiner gesetzten Ziele für das Börsenjahr 2026





1. Mind. 4.300 € Netto-Dividenden für das Gesamtjahr 2026

= 3.515,70 € / 4.300 € (= 81,76 %)

2. Netto-Dividenden in Höhe von über 5 % p.a. zum Jahresende auf der gewohnten Berechnungsgrundlage Dividenden in Bezug auf das zuletzt investierte Kapital (= Gesamtsumme aller Einstiegspreise inkl. aller Ordergebühren).

= 3,75 % / 5 % (= 75 %)

Das Depot hält weiterhin den Kurs und die Zielerreichungen liegen alle im Soll!









Das nächste Depotupdate kommt auch schon wieder in Sichtweite. Bis dahin weiterhin allen viel Erfolg!