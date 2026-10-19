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    Aktien New York Ausblick

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    Gebeutelter Nasdaq 100 steuert auf Stabilisierung zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Nasdaq 100 erholt sich nach Talfahrt, bleibt anfällig
    • KI-Rendite und Tech-Zahlen prägen die Börsenwoche
    • Halbleiteraktien legen vorbörslich deutlich zu
    Aktien New York Ausblick - Gebeutelter Nasdaq 100 steuert auf Stabilisierung zu
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Für US-Technologieaktien zeichnet sich nach der jüngsten Talfahrt am Montag eine Stabilisierung ab. Gut eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Nasdaq 100 1,3 Prozent höher auf 29.564 Punkte. Er war am Freitag auf sein Niveau von Mitte September zurückgefallen, nachdem er vor knapp zwei Wochen mit 31.361 Punkten noch eine Rekordmarke aufgestellt hatte. Den Leitindex Dow Jones Industrial erwartet IG hingegen 0,2 Prozent tiefer auf 51.883 Punkte.

    "Anleger greifen nach dem Ausverkauf wieder zu", kommentierte Marktanalyst Maximilian Wienke vom Broker Etoro die Nasdaq-Taxe. "Die Erholung bleibt jedoch anfällig", warnte er. "Anleger hinterfragen, ob die hohen Investitionen in KI-Infrastruktur ausreichend Rendite bringen." Diese Zweifel hatten den Nasdaq 100 vergangene Woche um insgesamt 5,5 Prozent absacken lassen.

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    Im weiteren Wochenverlauf veröffentlichten aus der Tech-Branche der Weltraum- und KI-Konzern SpaceX , der Elektroautobauer Tesla sowie der Social-Media-Riese Meta Geschäftszahlen, betonte der Experte. "Überzeugen die Unternehmen mit starken Margen und Ausblicken, könnten die Zweifel an der Rentabilität der KI-Investitionen abnehmen. Enttäuschungen könnten dagegen die Sorgen über die Finanzierung der KI-Infrastruktur verstärken und den Druck auf den gesamten Technologiesektor erhöhen."

    Für die zuletzt von Gewinnmitnahmen besonders gebeutelten Halbleiteraktien ist am Montag Besserung in Sicht. Vorbörslich erholten sich Intel , AMD und Micron um bis zu 4,2 Prozent. Bei CoreWeave zeichnet sich ein Kursplus von 7,5 Prozent ab. Die Titel des Anbieters von KI-Cloud-Computing-Diensten waren zuletzt wegen Sorgen über einem möglichen Finanzbedarf unter die Räder geraten. Die US-Investmentbank Goldman Sachs stufte die Titel mit Verweis auf die Kursverluste seit August hoch und rät nun zum Kauf.

    Beim Stahlkonzern Cleveland-Cliffs sorgte ein überraschend gutes bereinigtes operatives Quartalsergebnis (Ebitda) für einen vorbörslichen Kurssprung von 11 Prozent./gl/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,87 % und einem Kurs von 488,7 auf Tradegate (19. Oktober 2026, 14:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Micron Technology zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.500,63USD. Von den letzten 8 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.250,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.625,00USD was eine Bandbreite von +53,62 %/+99,71 % bedeutet.





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