Aktien New York Ausblick
Gebeutelter Nasdaq 100 steuert auf Stabilisierung zu
- Nasdaq 100 erholt sich nach Talfahrt, bleibt anfällig
- KI-Rendite und Tech-Zahlen prägen die Börsenwoche
- Halbleiteraktien legen vorbörslich deutlich zu
NEW YORK (dpa-AFX) - Für US-Technologieaktien zeichnet sich nach der jüngsten Talfahrt am Montag eine Stabilisierung ab. Gut eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Nasdaq 100 1,3 Prozent höher auf 29.564 Punkte. Er war am Freitag auf sein Niveau von Mitte September zurückgefallen, nachdem er vor knapp zwei Wochen mit 31.361 Punkten noch eine Rekordmarke aufgestellt hatte. Den Leitindex Dow Jones Industrial erwartet IG hingegen 0,2 Prozent tiefer auf 51.883 Punkte.
"Anleger greifen nach dem Ausverkauf wieder zu", kommentierte Marktanalyst Maximilian Wienke vom Broker Etoro die Nasdaq-Taxe. "Die Erholung bleibt jedoch anfällig", warnte er. "Anleger hinterfragen, ob die hohen Investitionen in KI-Infrastruktur ausreichend Rendite bringen." Diese Zweifel hatten den Nasdaq 100 vergangene Woche um insgesamt 5,5 Prozent absacken lassen.
Im weiteren Wochenverlauf veröffentlichten aus der Tech-Branche der Weltraum- und KI-Konzern SpaceX , der Elektroautobauer Tesla sowie der Social-Media-Riese Meta Geschäftszahlen, betonte der Experte. "Überzeugen die Unternehmen mit starken Margen und Ausblicken, könnten die Zweifel an der Rentabilität der KI-Investitionen abnehmen. Enttäuschungen könnten dagegen die Sorgen über die Finanzierung der KI-Infrastruktur verstärken und den Druck auf den gesamten Technologiesektor erhöhen."
Für die zuletzt von Gewinnmitnahmen besonders gebeutelten Halbleiteraktien ist am Montag Besserung in Sicht. Vorbörslich erholten sich Intel , AMD und Micron um bis zu 4,2 Prozent. Bei CoreWeave zeichnet sich ein Kursplus von 7,5 Prozent ab. Die Titel des Anbieters von KI-Cloud-Computing-Diensten waren zuletzt wegen Sorgen über einem möglichen Finanzbedarf unter die Räder geraten. Die US-Investmentbank Goldman Sachs stufte die Titel mit Verweis auf die Kursverluste seit August hoch und rät nun zum Kauf.
Beim Stahlkonzern Cleveland-Cliffs sorgte ein überraschend gutes bereinigtes operatives Quartalsergebnis (Ebitda) für einen vorbörslichen Kurssprung von 11 Prozent./gl/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie
Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,87 % und einem Kurs von 488,7 auf Tradegate (19. Oktober 2026, 14:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Micron Technology zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.500,63USD. Von den letzten 8 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.250,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.625,00USD was eine Bandbreite von +53,62 %/+99,71 % bedeutet.
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Aktiendepot – Update September 2026
Mittlerweile sind wir schon wieder eine Woche zuhause und der Alltag hat uns wieder fest im Griff. Aber wir hatten eine fantastische Woche in New York mit unglaublich vielen, schönen Erlebnissen und unvergesslichen Eindrücken. Jetzt geht es aber direkt wieder zurück zum eigentlichen Thema – der Börse und meiner entsprechenden Depotentwicklung!
Nachfolgend hiermit mein verspätetes September-Update:
Dividendenübersicht
Hiermit die bisherige Übersicht aller Netto-Dividendenerträge der ersten 9 Monate nach den letzten Zahlungseingängen für September:
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Hinweis: Der aufgeführte Betrag von Intel ist nach Verkauf aus der Gesamtsumme des investierten Kapitals bereits herausgerechnet!
Zukäufe/Verkäufe 2026
Direkt zum Monatsbeginn September gab es nach längerer Pause mal wieder ein weiterer Zukauf, aber wie immer keine Verkäufe.
Zum 01.09.26 wanderten weitere 6 McDonald´s-Aktien in mein Aktiendepot zum Preis von je 226,90 € bzw. einem Gesamtpreis in Höhe von 1.369,70 € (inkl. 8,30 € Ordergebühren):
Nach Kauf ging der Kurs bei McDonalds (natürlich) noch deutlich tiefer Richtung 204 €. Aber insbesondere Wolters Kluwer haben sich mittlerweile deutlich erholt.
Neues Rekordhoch
In den letzten Tagen konnte sich das Depot immer wieder auf neue Rekordwerte hochschrauben und erreichte sogar am heutigen Morgen bei Erfassung meines Updates ein neues Rekordhoch – hauptsächlich getragen von den Nachkäufen im laufe des Jahres. Die YTD-Rendite ist bereinigt überschaubar, aber immer noch positiv. Und die Gesamtentwicklung passt weiterhin, damit bin ich zufrieden:
Stand der Zielerreichung meiner gesetzten Ziele für das Börsenjahr 2026
1. Mind. 4.300 € Netto-Dividenden für das Gesamtjahr 2026
= 3.515,70 € / 4.300 € (= 81,76 %)
2. Netto-Dividenden in Höhe von über 5 % p.a. zum Jahresende auf der gewohnten Berechnungsgrundlage Dividenden in Bezug auf das zuletzt investierte Kapital (= Gesamtsumme aller Einstiegspreise inkl. aller Ordergebühren).
= 3,75 % / 5 % (= 75 %)
Das Depot hält weiterhin den Kurs und die Zielerreichungen liegen alle im Soll!
Das nächste Depotupdate kommt auch schon wieder in Sichtweite. Bis dahin weiterhin allen viel Erfolg!
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Ich habe mal in 4 Reits Ankerpositionen eröffnet.