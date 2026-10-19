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    Schaden- und Unfallversicherer verlieren durch Fragmentierung

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    Hyland für Guidewire verschafft ihnen Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und KI-Einblicke zurück.

    • Versicherer verlieren Zeit, Kunden und Einnahmen durch fragmentierte Content-Systeme, die Sachbearbeiter, Underwriter und Abrechnungsteams dazu zwingen, in unzusammenhängenden Datenbeständen zu suchen, anstatt das Geschäft voranzutreiben.
    • Hyland für Guidewire bietet eine einfach zu implementierende Integration mit den Guidewire-Kernversicherungssystemen (einschließlich Guidewire ClaimCenter, PolicyCenter, BillingCenter), beseitigt Datensilos, beschleunigt Abläufe und schafft die Inhaltsgrundlage, die für die KI-Modernisierung erforderlich ist.
    • Schaden- und Unfallversicherer können jetzt fragmentierte Inhalte konsolidieren, Implementierungskosten senken und intelligente Automatisierung ohne Migration nutzen; und das alles, während sie auf Guidewire bleiben.

    CLEVELAND, 19. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die Versicherungsbranche befindet sich an einem Wendepunkt, da die Kundenerwartungen steigen, die regulatorischen Anforderungen fortlaufend sind und KI die Wettbewerbslandschaft neu gestaltet. Doch die Sach- und Unfallversicherer stecken immer noch in Ineffizienz fest, da Schadenregulierer in unzusammenhängenden Systemen nach Dokumenten suchen müssen, Underwriter ihre Zeit mit manuellen Prozessen verschwenden, anstatt Geschäfte abzuschließen, und Abrechnungsteams die Inkassovorgänge ohne zentrale Übersicht verwalten. Diese fragmentierten, voneinander isolierten Abläufe kosten Zeit, Geld und letztendlich das Kundenerlebnis.

    Hyland.com

    Aus diesem Grund hat Hyland heute Hyland for Guidewire, eine Reihe von sofort einsatzbereiten Cloud-Integrationen angekündigt, die von Guidewire validiert wurden und auf dem Guidewire Marketplace verfügbar sind. Diese Lösungen verbinden die Hyland Content Innovation Cloud  mit den Guidewire-Kernversicherungsanwendungen (Guidewire ClaimCenter, PolicyCenter und BillingCenter) und bieten Schaden- und Unfallversicherern die einheitliche Inhaltsgrundlage, die sie benötigen, um schneller, intelligenter und in großem Umfang zu arbeiten.

    „Sachversicherer, die Guidewire nutzen, modernisieren ihre Arbeitsweise, aber sie tun dies oft auf einer fragmentierten Inhaltsgrundlage, die letztendlich ihr Geschäft verlangsamt", sagte Kathy Hrach, Vizepräsidentin für Versicherungsproduktmanagement bei Hyland. „Gemeinsam mit Guidewire schließen wir diese entscheidende Lücke und statten Versicherer mit den benötigten Technologielösungen aus, ohne kostspielige und zeitaufwändige Content-Migrationen und individuelle Anpassungen vornehmen zu müssen." Diese Integration zielt darauf ab, Reibungsverluste in jedem Schritt des Schadenbearbeitungs-, Risikoprüfungs- und Abrechnungsprozesses zu beseitigen, damit sich unsere Versicherungskunden auf das Wesentliche konzentrieren können: Schnelle, fundierte Entscheidungen treffen und bessere Kundenerlebnisse bieten."

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    PR Newswire (dt.)
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