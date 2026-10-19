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    ICE fährt an Fulda vorbei - GDL sieht Verbesserungsbedarf

    Für Sie zusammengefasst
    • GDL sieht Lücke bei der Absicherung planmäßiger Halte
    • Verpasster Halt in Fulda gilt laut GDL als Ausnahme
    • Abweichungen im Fahrplan erhöhen Fehlergefahr
    ICE fährt an Fulda vorbei - GDL sieht Verbesserungsbedarf
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FULDA/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der verpasste Halt eines ICE in Fulda deckt nach Einschätzung der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) eine Lücke im Bahnverkehr auf. Ein fahrplanmäßiger Halt an einem Bahnhof sei technisch nicht auf dieselbe Weise abgesichert wie beispielsweise der Halt vor einem roten Signal, sagte GDL-Chef Mario Reiß der Deutschen Presse-Agentur.

    "Wenn unterschiedliche Züge auf derselben Strecke unterschiedliche Haltemuster haben, wäre eine eindeutige optische oder akustische Erinnerung an den nächsten planmäßigen Halt durchaus sinnvoll", sagte Reiß. "Wir sichern im Eisenbahnsystem sicherheitskritische Vorgänge technisch sehr weitgehend ab. Bei einem vergessenen planmäßigen Halt existiert eine vergleichbare Rückfallebene bislang nicht."

    GDL: Verpasster Halt an Bahnhof ist eine Ausnahme

    Ein vergessener Halt wie am Sonntag in Osthessen sei bei rund 700 bis 800 täglichen Zugfahrten im Fernverkehr eindeutig die Ausnahme, betonte der Gewerkschaftsvorsitzende. "Es wäre deshalb falsch, aus dem Vorfall in Fulda den Eindruck abzuleiten, Lokomotivführer würden regelmäßig ihre Halte verpassen." Eine Überfüllung oder die Verspätung eines Zuges ohne weitere Erkenntnisse zur Ursache zur Erklärung des Fehlers heranzuziehen, wäre nach seiner Einschätzung ebenfalls unseriös.

    Nach Angaben der Deutschen Bahn hatte der Lokführer eines voll besetzten ICE auf dem Weg von Frankfurt/Main nach Berlin den Stopp in Fulda versehentlich verpasst. Stattdessen hielt der ICE 596 dann in Hünfeld, einer etwa 18 Kilometer entfernten Kleinstadt in Osthessen. Alle Fahrgäste, die nach Fulda wollten, mussten dort aussteigen und mit einem Regionalzug zurückfahren. Weil der Fernzug für den Bahnsteig dort zu lang war, wurden die Türen der Wagen der 1. Klasse in Hünfeld nicht geöffnet.

    Wie die Bahn inzwischen mitteilte, konnten die Reisenden der ersten Klasse durch die Türen der zweiten Klasse aussteigen. Angaben zur Zahl der betroffenen Fahrgäste machte die Bahn nicht. Die DB hatte sie um Entschuldigung für den Zwischenfall gebeten und ihnen eine Entschädigung im Rahmen der Fahrgastrechte in Aussicht gestellt.

    Viele Abweichungen erhöhen Gefahr von Fehlern

    GDL-Chef Reiß wies darauf hin, dass Züge auf derselben Strecke "keinesfalls dasselbe Haltemuster" hätten. Hinzu kämen Baustellenfahrpläne, Umleitungen, kurzfristige Änderungen und Störungen im Betriebsablauf. Jede einzelne dieser Situationen sei grundsätzlich von den Eisenbahnern beherrschbar. Je mehr Abweichungen aber zusammenkommen, desto höher würden aber die Arbeitsbelastung und potenziellen Fehlerquellen.

    Fahrerassistenz sollte nicht nur Energie sparen und Fahrzeiten optimieren, sondern dort weiterentwickelt werden, wo sie den Lokomotivführer im komplexer werdenden Betriebsalltag konkret entlasten kann, sagte Reiß. Dazu könne auch eine eindeutige Erinnerung an bevorstehende planmäßige Halte gehören./mba/DP/jha







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