CoreWeave – Hammer-Kursziel am Montag

Goldman Sachs setzt nach dem Kurssturz auf eine Erholung von CoreWeave. Analystin Gabriela Borges stuft die Aktie von „Neutral“ auf „Buy“ hoch und sieht mit einem Kursziel von 106 Dollar rund 73 Prozent Aufwärtspotenzial. Gleichzeitig senkt sie das bisherige Ziel von 139 Dollar deutlich. Die Kaufempfehlung beruht damit wesentlich auf dem niedrigeren Einstiegskurs: Seit dem 11. August hat CoreWeave 43 Prozent verloren, allein in den vergangenen fünf Handelstagen rund 24 Prozent.

Borges zufolge überschätzt der Markt die künftigen Finanzierungskosten und unterschätzt mögliche Verbesserungen bei der Rendite der Infrastrukturinvestitionen. Goldman greift damit den zentralen Streitpunkt der Aktie auf: Wie viel bleibt vom KI-Wachstum übrig, wenn der Ausbau teuer finanziert werden muss? Die Hochstufung setzt darauf, dass der Ausverkauf diese Risiken inzwischen übermäßig berücksichtigt. Rückenwind bekäme die These durch günstigere Finanzierung und höhere Erträge auf das eingesetzte Kapital. Das deutlich reduzierte Kursziel zeigt allerdings, wie stark auch Goldman seine Bewertung zurückgenommen hat.

Für den Markt ist die Analyse durchaus relevant. CoreWeave wird von vielen Experten als erster Dominostein in einer drohenden K.I-Korrektur gesehen…