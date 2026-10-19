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    Zahlen-Hammer

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    VinFast überrascht mit Mega-Zahlen: Ist die Wende endlich geschafft?

    VinFast steigert den Umsatz um 85,5 Prozent und senkt den Verlust um 93 Prozent. Doch hinter der starken Bilanz steckt vor allem ein milliardenschwerer Sondereffekt.

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    Zahlen-Hammer - VinFast überrascht mit Mega-Zahlen: Ist die Wende endlich geschafft?
    Foto: picture alliance / NurPhoto | WF Sihardian - picture alliance / NurPhoto | WF Sihardian

    Der vietnamesische Elektroautobauer VinFast meldet ein beeindruckendes Umsatzwachstum und einen drastisch gesunkenen Verlust. Im zweiten Quartal 2026 kletterten die Erlöse gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 85,5 Prozent auf 30,3 Billionen Dong (1,17 Milliarden US-Dollar). Gleichzeitig schrumpfte der Nettoverlust um rund 93 Prozent auf lediglich 54,65 Millionen US-Dollar. Doch hinter der kräftigen Ergebnisverbesserung steckt vor allem ein milliardenschwerer Sondereffekt.

    Wie Reuters berichtet, profitierte VinFast von einem Gewinn aus aufgegebenen Geschäftsbereichen in Höhe von rund 1,15 Milliarden US-Dollar. Dieser resultierte überwiegend aus einer umfassenden Konzernumstrukturierung. Ohne diesen außerordentlichen Effekt würde die Ergebnisentwicklung deutlich schwächer aussehen.

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    Fast doppelt so viele Elektroautos ausgeliefert

    Operativ kann VinFast dennoch deutliche Fortschritte vorweisen. Im zweiten Quartal lieferte das Unternehmen weltweit 70.085 Elektroautos aus, 96 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Besonders gefragt waren die Modelle Limo Green und VF 3 mit 15.816 beziehungsweise 15.644 ausgelieferten Fahrzeugen. Noch stärker entwickelte sich das Geschäft mit elektrischen Zweirädern: Die Auslieferungen von E-Scootern und E-Bikes schossen um 311 Prozent auf 286.039 Fahrzeuge nach oben. VinFast ist im Geschäft mit elektrischen Zweirädern inzwischen ein ernst zu nehmender Anbieter – für deutsche E-Bike-Hersteller wie Cube aber bislang keine unmittelbare Konkurrenz. Der entscheidende Unterschied liegt in den Fahrzeugklassen: VinFast verkauft überwiegend elektrische Motorroller.

    Wachstumstreiber bleibt der Heimatmarkt Vietnam. Gleichzeitig gewinnt VinFast nach eigenen Angaben in Indonesien, Indien und auf den Philippinen zunehmend Kunden. Auch im September setzte sich die Expansion fort: Allein in Vietnam lieferte der Hersteller 23.624 Elektroautos aus, 17 Prozent mehr als im August.

    Milliarden-Umbau soll Kosten senken

    Hinter der verbesserten Bilanz steckt eine weitreichende Neuausrichtung. Im Mai kündigte VinFast an, Produktionsanlagen im Wert von rund 530 Millionen US-Dollar an eine Käufergruppe zu übertragen, die zugleich Verbindlichkeiten von etwa 6,9 Milliarden US-Dollar übernehmen sollte. Ende Juni wurde die Übertragung des vietnamesischen Produktionsgeschäfts abgeschlossen. Damit will VinFast zu einem kapitalärmeren Geschäftsmodell wechseln und künftig stärker auf Entwicklung, Technologie, Marke und Vertrieb setzen. Das Unternehmen strebt bis Ende 2027 ein positives EBITDA an.

    Zusätzliche Impulse soll die Erweiterung der Modellpalette liefern. Mit dem neuen Pickup VF Wild, einem Elektrofahrzeug mit Reichweitenverlängerer, erschließt VinFast ein weiteres Fahrzeugsegment. Eine internationale Markteinführung ist für 2027 geplant.

    Was bedeutet das für die VinFast-Aktie?

    Für Anleger liefern die Zahlen ein zweigeteiltes Bild. Das kräftige Umsatzwachstum und nahezu verdoppelte Fahrzeugauslieferungen zeigen, dass VinFast seine Marktposition ausbaut. Allerdings beruht die drastische Verringerung des Nettoverlusts überwiegend auf einem einmaligen Buchgewinn und nicht auf einer entsprechend verbesserten operativen Profitabilität. Die entscheidende Frage bleibt daher, wann VinFast mit dem Verkauf seiner Fahrzeuge nachhaltig Geld verdienen kann. Anleger reagierten zunächst zurückhaltend: Die Aktie verlor im vorbörslichen US-Handel rund 1,6 Prozent.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die VinFast Auto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 2,76EUR auf Tradegate (19. Oktober 2026, 14:01 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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