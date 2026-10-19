FUCHS Pref: 9-Monats-Ergebnis 2026 über Erwartungen – EBIT-Prognose erhöht
Starkes Quartal, höhere Ziele: FUCHS steigert Umsatz und Gewinn deutlich und hebt die EBIT-Prognose für 2026 an. Doch der Ausblick bleibt mit Risiken behaftet.
Foto: FUCHS PETROLUB
- **Umsatz in den ersten neun Monaten 2026:** vorläufig 3,126 Mrd. €, gegenüber 2,700 Mrd. € im Vorjahreszeitraum.
- **EBIT in den ersten neun Monaten:** 409 Mio. €, verglichen mit 326 Mio. € im Vorjahr.
- **Starkes drittes Quartal:** EBIT von 149 Mio. € übertraf sowohl das Vorjahresquartal (117 Mio. €) als auch den Analystenkonsens (116 Mio. €).
- **EBIT-Prognose für 2026 erhöht:** FUCHS erwartet nun rund 500 Mio. €, nach zuvor 460–480 Mio. €; 2025 lag das EBIT bei 435 Mio. €.
- **Umsatzprognose konkretisiert:** Für 2026 rechnet das Unternehmen mit rund 4,1 Mrd. € Umsatz; zuvor war ein Wert deutlich über 3,7 Mrd. € in Aussicht gestellt worden.
- **Ausblick bleibt risikobehaftet:** Das vierte Quartal ist saisonal schwächer; Vorzieheffekte und Unsicherheiten bei Absatz und Margen erschweren die Prognose. Die Neunmonatsmitteilung erscheint am 30. Oktober 2026.
Der nächste wichtige Termin, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren, bei FUCHS Pref ist am 30.10.2026.
Der Kurs von FUCHS Pref lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 45,65EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,04 % im
Plus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 45,38EUR das entspricht einem Minus von -0,59 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.417,97PKT (-0,35 %).
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