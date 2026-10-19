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    Besonders beachtet!

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    Douglas Aktie unter Verkaufsdruck - 19.10.2026

    Kursbewegung von -2,85 % bei Douglas am 19.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Douglas Aktie unter Verkaufsdruck - 19.10.2026
    Foto: Douglas Service GmbH

    Douglas Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 19.10.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Douglas Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,85 % im Minus. Die Talfahrt der Douglas Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,26 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 7,4950, mit einem Minus von -2,85 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Douglas abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -9,52 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Douglas Aktie damit um +6,86 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,07 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Douglas auf -39,13 %.

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    Während Douglas deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,43 %.

    Douglas Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,86 %
    1 Monat +5,07 %
    3 Monate -9,52 %
    1 Jahr -35,71 %
    Stand: 19.10.2026, 15:00 Uhr

    Informationen zur Douglas Aktie

    Es gibt 108 Mio. Douglas Aktien. Damit ist das Unternehmen 808,77 Mio.EUR € wert.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Douglas?

    Estee Lauder Companies Registered (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,11 %. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton notiert im Minus, mit -1,52 %. Zalando notiert im Plus, mit +2,20 %.

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    Ob sich ein Einstieg bei der Douglas Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Douglas Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Douglas

    -3,49 %
    +4,45 %
    +4,16 %
    -9,30 %
    -36,57 %
    -72,13 %
    ISIN:DE000BEAU1Y4WKN:BEAU1Y
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