Chervon ernennt Krystle Adams zum Director of Sales Recruiting

NAPERVILLE, IL / ACCESS Newswire / 19. Oktober 2026 / Krystle Adams tritt mit Wirkung zum 19. Oktober 2026 als Director of Sales Recruiting bei Chervon ein und berichtet an Matt DeFeo, SVP of Sales, Training and Recruiting.

In den vergangenen mehr als neun Jahren durchlief Adams bei TTI eine Reihe von Positionen im Vertrieb und in der Personalbeschaffung mit zunehmender Verantwortung. In einer frühen Phase ihrer beeindruckenden Karriere zeichnete sich Krystle als herausragende Sales Representative und Sales Manager aus und erzielte dabei durchweg starke Ergebnisse.

Zuletzt war sie als National Recruiting Operations Manager für die Leitung, Koordination und Umsetzung von Rekrutierungsmaßnahmen an Hochschulen im ganzen Land verantwortlich. Krystle hat außergewöhnliche Fähigkeiten bei der Entwicklung und Leitung von Rekrutierungsmaßnahmen sowohl an Hochschulen als auch für den Außendienst unter Beweis gestellt. Außerdem hat sie ein erfolgreiches nationales Praktikumsprogramm für Hochschulstudenten konzipiert und umgesetzt.

„Ich schätze mich unglaublich glücklich, dass wir nun Krystle Adams an Bord haben, um die Campus-Rekrutierung bei Chervon auf den Weg zu bringen“, sagte Matt DeFeo, SVP of Sales, Training and Recruiting. „Krystle gehört zu den talentiertesten und vielversprechendsten Führungskräften im Bereich Vertriebsrekrutierung, die ich in den vergangenen mehr als 40 Jahren erlebt habe, und sie wird unmittelbar einen bedeutenden Einfluss auf die Ergebnisse bei Chervon haben.“

„Meine Erfahrung und meine Leidenschaft für den Aufbau erstklassiger Campus-Recruiting-Systeme passen perfekt zu Chervons ehrgeizigen Plänen, eine landesweite Vertriebsorganisation aufzubauen“, sagte Adams. „Ich werde zügig daran arbeiten, unser neues Chervon-Campus-Recruiting-System zu implementieren und Hunderte vielversprechender, frischgebackener Hochschulabsolventen einzustellen.“

Adams hat einen Bachelor of Science in Betriebswirtschaft und Marketing von der University of California in Riverside.

ÜBER CHERVON

Chervon North America ist Teil eines globalen Komplettlösungsanbieters, der sich auf Forschung und Entwicklung, Fertigung, Prüfung, Vertrieb und Kundendienst für Elektrowerkzeuge und motorbetriebene Gartengeräte (OPE) spezialisiert hat. Geleitet von nutzerorientierter Innovation betreibt das Unternehmen ein integriertes Geschäftsmodell, das durch globale Vertriebs- und Distributionsnetzwerke unterstützt wird. Das Portfolio von Chervon umfasst die Marken EGO, FLEX, SKIL und DEVON und bedient weltweit Industrie-, Gewerbe- und Verbrauchermärkte.