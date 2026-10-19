Chervon ernennt Terry Lucero zum Director of National Accounts - Industrial

NAPERVILLE, IL / ACCESS Newswire / 19. Oktober 2026 / Terry Lucero tritt mit Wirkung zum 19. Oktober 2026 als Director of National Accounts – Industrial bei Chervon ein und berichtet an Jeff Campbell, Senior Vice President für den industriellen und gewerblichen Vertrieb.

Lucero bringt mehr als 25 Jahre umfassende Erfahrung im Aufbau von Geschäftsbereichen für professionelle Werkzeuge bei nationalen und regionalen Großkunden, im Fachhandel sowie auf Endkundenebene mit.

Lucero begann seine Karriere bei Dewalt, wo er über einen Zeitraum von fünf Jahren verschiedene Positionen in den Bereichen Vertrieb, Vertriebsmanagement und Endkundenmarketing bekleidete und das Wachstum im Bereich der professionellen Werkzeuge vorantrieb.

Anschließend wechselte Lucero zu WW Grainger, wo er verschiedene Positionen in den Bereichen Geschäftsentwicklung und Vertriebsleitung bekleidete. Außerdem war er als Vertriebsleiter für professionelle Ausrüstung bei United Rentals tätig.

Zuletzt war Lucero als Director of Sales bei der APEX Tool Group für den amerikanischen Raum tätig.

„Terrys beeindruckende Erfahrung mit Profi-Werkzeugen in den Bereichen Industrievertrieb, nationale Kundenbetreuung und Endkundenmarketing macht ihn zu einer hervorragenden Verstärkung für Chervon“, sagte Jeff Campbell. „Sein tiefgreifendes Verständnis für den Vertrieb von Profi-Werkzeugen über industrielle Vertriebskanäle wird von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unsere Führungsposition auf dem Markt für Profi-Werkzeuge aufbauen.“

„Ich blicke dem Einstieg bei Chervon und der Arbeit am Aufbau unseres vielversprechenden Geschäftsfelds für professionelle Werkzeuge mit großer Freude entgegen“, erklärte Lucero. „Meine Erfahrung im industriellen Vertrieb passt hervorragend zu den ehrgeizigen Wachstumszielen des Unternehmens in diesen wichtigen Vertriebskanälen für professionelle Werkzeuge.“

Terry ist Absolvent der Cornell University, wo er Kommunikationswissenschaften studierte und außerdem Mitglied des Wrestling-Teams der Universität war.

ÜBER CHERVON

Chervon North America ist Teil eines globalen Komplettlösungsanbieters, der sich auf Forschung und Entwicklung, Fertigung, Prüfung, Vertrieb und Kundendienst für Elektrowerkzeuge und motorbetriebene Gartengeräte (OPE) spezialisiert hat. Geleitet von nutzerorientierter Innovation betreibt das Unternehmen ein integriertes Geschäftsmodell, das durch globale Vertriebs- und Distributionsnetzwerke unterstützt wird. Das Portfolio von Chervon umfasst die Marken EGO, FLEX, SKIL und DEVON und bedient weltweit Industrie-, Gewerbe- und Verbrauchermärkte.