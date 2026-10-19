RBC Wealth Management wurde bei den „Private Banker International Global Wealth Awards" in drei Kategorien als „Outstanding Private Bank" ausgezeichnet

Ein Beweis dafür, worauf es im Private Banking am meisten ankommt: die Beziehungen, die Fachkompetenz und die Erfahrung, auf die sich unsere Kunden verlassen können

TORONTO, 19. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- RBC Wealth Management, Kanadas größtes Full-Service-Vermögensverwaltungsunternehmen, wurde bei den Private Banker International Global Wealth Awards in drei Kategorien als Outstanding Private Bank ausgezeichnet: „Global", „Nordamerika" und „Wachstumsstrategie" – ein Zeichen für herausragende Leistungen im Private Banking weltweit. Mit diesen Auszeichnungen setzt RBC Wealth Management seine Erfolgsserie in der Kategorie „Global" auf drei Jahre in Folge und in der Kategorie „Nordamerika" auf sechs Jahre fort.