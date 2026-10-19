RBC Wealth Management wurde bei den „Private Banker International Global Wealth Awards" in drei Kategorien als „Outstanding Private Bank" ausgezeichnet
Ein Beweis dafür, worauf es im Private Banking am meisten ankommt: die Beziehungen, die Fachkompetenz und die Erfahrung, auf die sich unsere Kunden verlassen können
TORONTO, 19. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- RBC Wealth Management, Kanadas größtes Full-Service-Vermögensverwaltungsunternehmen, wurde bei den Private Banker International Global Wealth Awards in drei Kategorien als Outstanding Private Bank ausgezeichnet: „Global", „Nordamerika" und „Wachstumsstrategie" – ein Zeichen für herausragende Leistungen im Private Banking weltweit. Mit diesen Auszeichnungen setzt RBC Wealth Management seine Erfolgsserie in der Kategorie „Global" auf drei Jahre in Folge und in der Kategorie „Nordamerika" auf sechs Jahre fort.
Die „Private Banker International Global Wealth Awards" zeichnen Institute aus, die in allen Bereichen des Private Banking herausragende Leistungen erbringen. Die Auszeichnungen würdigen die Strategie von RBC Wealth Management, einen kundenorientierten Ansatz mit der Marktführerschaft in Kanada und der kontinuierlichen Expansion in Nordamerika sowie weltweit zu verbinden, was die führende Stellung des Unternehmens in den wichtigsten Märkten widerspiegelt:
- In Kanada ist RBC Wealth Management die Nummer 1 unter den Anbietern von Publikumsfonds und führend beim Marktanteil im Segment vermögender Privatkunden, wobei RBC Dominion Securities im „Brokerage Report Card" 2026 von Investment Executive bereits 20 Jahre in Folge die höchste Beraterbewertung unter den bankeneigenen Wertpapierhändlern erzielte.
- In den USA und Großbritannien zählt das Unternehmen gemessen am verwalteten Vermögen zu den sechs führenden Vermögensverwaltungsgesellschaften, wobei der Gewinn in den USA über einen Zeitraum von fünf Jahren um 91 Prozent gestiegen ist und der Kundenstamm 320.000 Haushalte umfasst
Von zentraler Bedeutung für das Kundenerlebnis ist das kontinuierliche Engagement von RBC Wealth Management im Bereich Technologie und Tools, die den Beratern dabei helfen, den Kundenbeziehungen Priorität einzuräumen. Im April 2026 wurde RBC Wealth Management für seine KI-Strategie und „RBC Assist", ein hauseigenes GenAI-Tool, mit zwei PWM Wealth Tech Awards ausgezeichnet. Das Tool wurde bei 100 Prozent der Berater eingeführt, und mittlerweile nutzen weltweit mehr als 75.000 RBC-Mitarbeiter die KI-Plattformen von RBC, um ihre Produktivität zu steigern und Zeit für hochwertige Kundeninteraktionen zu gewinnen.