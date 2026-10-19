TUMI PRÄSENTIERT „GIFTS FOR THE JOURNEY" FÜR DIE FESTTAGSSAISON

NEW YORK, 19. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Anlässlich der Festtagssaison präsentiert TUMI, die internationale Marke für Reisen, Lifestyle und Accessoires, seine Kampagne „Gifts for the Journey", eine Hommage an die Kunst des Schenkens und außergewöhnliches Design. Inspiriert von der alpinen Welt der Fall/Winter 2026 Kollektion von TUMI führt uns die Kampagne zu verschneiten Gipfeln, wo ikonische Stücke der Marke sowie eine Auswahl an Geschenken im Après-Ski-Stil entdeckt werden können.

Denn Reisen während der Festtage sind vor allem eine Geschichte von Begegnungen und gemeinsamen Momenten, weit mehr als von Reisezielen. „Gifts for the Journey" zelebriert die Verbindungen, die uns vereinen, die Handwerkskunst und die Liebe zum Detail, die TUMI auszeichnen

Als Fortsetzung der Hommage an Design, das für die Ewigkeit geschaffen ist, ﬁnden die ikonischen Silhouetten aus der Welt von 19 Degree ihren Platz in der Festtagsauswahl mit einem ebenso dynamischen wie raffinierten Sortiment.

Die Premium-Kollektionen 19 Degree Aluminum, 19 Degree Front Access, 19 Degree Lite und die ikonische 19 Degree interpretieren jeweils auf ihre eigene Weise die charakteristische Designsprache der Linie, vom Expandable Carry-On über den Front Access Expandable Carry-On bis hin zum Aluminum Carry-On.

Alle Handgepäckmodelle aus der Welt von 19 Degree sind mit integrierten TSA-Schlössern und vier außenliegenden Doppelrollen ausgestattet, die für besonders leichtgängige Bewegung sorgen. Die Modelle Front Access und 19 Degree Classic verfügen außerdem über eine Reißverschlusserweiterung, mit der sich ihr Volumen um etwa 5 cm vergrößern lässt.

Für ihn

Die Kollektionen TUMI Harrison und Alpha Bravo verbinden anspruchsvolle Handwerkskunst mit erstklassiger Performance im Alltag. Die klaren Linien und raffinierten Lederdetails von TUMI Harrison machen sie zu einem besonders eleganten Geschenk, während die technische Konstruktion und die vielseitigen Silhouetten von Alpha Bravo jede Strecke begleiten, vom Büro bis zum Wochenendausﬂug. TUMI Alpha rundet die Auswahl für Herren mit ikonischen Modellen ab, die für den modernen Reisenden entwickelt wurden.