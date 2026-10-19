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    Berliner Enteignungspläne

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    Bund handelt zunächst nicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Bund sieht bei Berliner Plänen keinen Eilbedarf
    • Berlin soll erst Parteienentscheidungen abwarten
    • Bundesgesetz soll Landes-Enteignungen verhindern
    Berliner Enteignungspläne - Bund handelt zunächst nicht
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung sieht wegen der Pläne von Linken, Grünen und SPD in Berlin zur Vergesellschaftung großer privater Wohnungsbestände keinen dringenden Handlungsbedarf. "Die Bundesregierung beobachtet diese Debatte in Berlin. Sie hat momentan keinen aktiven Anlass einzugreifen, wird es zur gegebenen Zeit entscheiden", sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius in der Bundespressekonferenz. Erst einmal müsse man die Entscheidungen der Berliner Parteien abwarten. "Dieser Entscheidungsprozess wird sich noch einige Wochen hinziehen."

    Ein Koalitionsausschuss hatte Anfang Juli beschlossen, vor allem von der Linkspartei propagierten Überlegungen zur Enteignung von Konzernen mit großen Mietwohnungsbeständen endgültig einen Riegel vorzuschieben. "Um den privaten Wohnungsbau nicht zu gefährden, wird durch Bundesgesetz geregelt, dass die Verstaatlichung privater Mietwohnungsbestände durch Vergesellschaftungsgesetze auf Landesebene nicht mehr möglich ist", hieß es in den Beschlüssen der Koalitionsspitzen.

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    Deutschland jenseits des Tagesgetümmels attraktiver Standort

    Gefragt, ob dies jetzt vom Tisch sei, antwortete Kornelius: "Nein, das gilt." Mit Blick auf mögliche Investoren betonte er: "Wir können versichern, dass Eigentum in Deutschland gesichert ist, dass Investitionen gesichert sind, dass hier das Recht gilt. Und dieses Recht schützt das Eigentum und wird es auch weiterhin tun." Deutschland sei "ein sehr attraktiver Platz für Investoren, die über das Tagesgetümmel einer Stadt hinausschauen".

    Linke, Grüne und SPD in Berlin wollen im Falle einer Koalition eine Vergesellschaftung großer privater Wohnungsbestände angehen. Das vereinbarten sie in ihrem gemeinsamen Sondierungspapier. Demnach sollen private Wohnungskonzerne ab einem Bestand von 10.000 Wohnungen in Berlin auf diese Weise gegen eine Entschädigung enteignet werden./sk/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 15,26 auf Tradegate (19. Oktober 2026, 14:57 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +21,99 %/+107,38 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Folgen einer Berliner Vergesellschaftung für Deutsche Wohnen: Entschädigungshöhe, Kreditabwicklung und den Verlustausgleich durch Vonovia. Diskutiert wird auch eine mögliche Kündigung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags. Als Bewertungsargumente werden rund 6,9 % Dividendenrendite bei 15 Euro Kurs, ein möglicher Squeeze-out und die Kurskopplung an Vonovia über das Wandlungsrecht genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Wohnen eingestellt.

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