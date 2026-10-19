Berliner Enteignungspläne
Bund handelt zunächst nicht
- Bund sieht bei Berliner Plänen keinen Eilbedarf
- Berlin soll erst Parteienentscheidungen abwarten
- Bundesgesetz soll Landes-Enteignungen verhindern
BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung sieht wegen der Pläne von Linken, Grünen und SPD in Berlin zur Vergesellschaftung großer privater Wohnungsbestände keinen dringenden Handlungsbedarf. "Die Bundesregierung beobachtet diese Debatte in Berlin. Sie hat momentan keinen aktiven Anlass einzugreifen, wird es zur gegebenen Zeit entscheiden", sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius in der Bundespressekonferenz. Erst einmal müsse man die Entscheidungen der Berliner Parteien abwarten. "Dieser Entscheidungsprozess wird sich noch einige Wochen hinziehen."
Ein Koalitionsausschuss hatte Anfang Juli beschlossen, vor allem von der Linkspartei propagierten Überlegungen zur Enteignung von Konzernen mit großen Mietwohnungsbeständen endgültig einen Riegel vorzuschieben. "Um den privaten Wohnungsbau nicht zu gefährden, wird durch Bundesgesetz geregelt, dass die Verstaatlichung privater Mietwohnungsbestände durch Vergesellschaftungsgesetze auf Landesebene nicht mehr möglich ist", hieß es in den Beschlüssen der Koalitionsspitzen.
Deutschland jenseits des Tagesgetümmels attraktiver Standort
Gefragt, ob dies jetzt vom Tisch sei, antwortete Kornelius: "Nein, das gilt." Mit Blick auf mögliche Investoren betonte er: "Wir können versichern, dass Eigentum in Deutschland gesichert ist, dass Investitionen gesichert sind, dass hier das Recht gilt. Und dieses Recht schützt das Eigentum und wird es auch weiterhin tun." Deutschland sei "ein sehr attraktiver Platz für Investoren, die über das Tagesgetümmel einer Stadt hinausschauen".
Linke, Grüne und SPD in Berlin wollen im Falle einer Koalition eine Vergesellschaftung großer privater Wohnungsbestände angehen. Das vereinbarten sie in ihrem gemeinsamen Sondierungspapier. Demnach sollen private Wohnungskonzerne ab einem Bestand von 10.000 Wohnungen in Berlin auf diese Weise gegen eine Entschädigung enteignet werden./sk/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 15,26 auf Tradegate (19. Oktober 2026, 14:57 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +21,99 %/+107,38 % bedeutet.
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Das Problem dürfte sein, dass ja gar nicht vonovia oder die Deutsche Wohnen enteignet werden sondern die jeweiligen Tochtergesellschaften die der jeweiligen Holding zugeordnet werden. Diese werden auch separat entschädigt werden müssen und die Entschädigungssumme wird dann an die Holding hochgereicht. Auf der Ebene unterhalb der Holdungstruktur müssen dazu natürlich auch noch Kreditverträge abgetrennt, Sicherheiten neu bewertet werden etc. Die muss man dann separat aus jeder Tochter rausrechnen und die Kredite mit den Banken neu verknüpfen. Fraglich ob Berlin die Kredite für den enteigneten Bestand dann vorzeitig ablösen will und wie geht man dann mit teuren Vorfälligkeitsentschädigungen um? Dazu hat jede einzelne GmbH eine eigene Klagebefugnis. Ich habe keine Vorstellung wie die insbesondere in Berlin überlasteten Gerichte diese Welle stemmen wollten. Ganz abgesehen vom Prozesskostenrisiko für das Land Berlin. Dazu will man ja Einheiten ab 2021 nicht enteignen. Das müsste man also aus jeder einzelnen Zelle rausrechnen und es bleiben kleine unrentabele Hüllen.
Wenn man sich mal die Rechtsexperten (und nicht die Bild) anhört, ist die allgemeine Meinung und Rechtslage eindeutig: Die Verstaatlichung ist eine reine PR Veranstaltung der Linken aka Antisemiten.
- Artikel 15 bezieht sich auf Artikel 14 bezüglich der Entgeltung/Bezahlung. Es muss der Marktwert bezahlt werden. Absolut unmöglich für Berlin.
- Eine Verstaatlichung tauscht NUR den Eigentümer aus, erzeugt aber keine neuen Wohnungen. Das Bundesverfassungsgericht wird daher alles abschmettern.
- Es gibt auslaendische Wohnungsinhaber in Berlin, die den Europäischen Gerichtshof mit einbeziehen werden. Auch dieser wird den Plan der Linken nicht zulassen.
Da in Berlin europäische Gesellschaften Bestände mit mehr als 10000 Wohnungen besitzen (z. B. Heimstaden, Adler Group), landet der ganze Komplex