Berentzen-Gruppe: Das zeigen die 9-Monatszahlen 2026
Konsumflaute belastet das Geschäft: Umsatz und Ergebnis liegen nach neun Monaten 2026 unter Vorjahr. Dennoch hält der Konzern an seiner Jahresprognose fest.
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- Der vorläufige Konzernumsatz für die ersten neun Monate 2026 sank auf 107,6 Mio. Euro, nach 119,4 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
- Das bereinigte Konzern-EBIT fiel auf 1,3 Mio. Euro (9M 2025: 5,6 Mio. Euro); das bereinigte EBITDA sank auf 7,9 Mio. Euro (12,0 Mio. Euro).
- Die schwächere Entwicklung setzte sich im dritten Quartal fort. Hauptgrund war ein geringeres Absatzvolumen in Deutschland infolge anhaltender Konsumzurückhaltung.
- Die Jahresprognose 2026 bleibt unverändert: Umsatz von 151–156 Mio. Euro, EBIT von 3,5–5,0 Mio. Euro und EBITDA von 12,4–13,9 Mio. Euro.
- Die vorläufigen Zahlen stehen noch unter dem Vorbehalt der Prüfung durch den Finanz- und Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats.
- Die endgültigen Zahlen und weitere Informationen sollen am 22. Oktober 2026 mit dem Zwischenbericht 9M 2026 veröffentlicht werden.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Berentzen-Gruppe ist am 22.10.2026.
Der Kurs von Berentzen-Gruppe lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,0000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,33 % im
Minus.
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