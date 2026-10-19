Grünen-Chef Banaszak kritisiert Söder und Junge Union

BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Chef Felix Banaszak ist scharfer Kritik aus der Union an einer möglichen rot-grün-roten Regierungsbildung in Berlin entgegengetreten. Die Maßstäbe von CSU-Chef Markus Söder und der Jungen Union (JU) seien "offenbar völlig verrutscht" sagte der Grünen-Chef der "Rheinischen Post".

Söder hatte beim JU-Deutschlandtag in Bonn gefordert: "Wenn man mal über Brandmauern redet, dann braucht es eher mal nach links eine". Mit Blick auf die Sondierungen zwischen Grüne und SPD mit der Linken in Berlin sagte er, "mit solchen Kräften darf Deutschland nicht an der Spitze identifiziert werden". Er stellte sich hinter einen JU-Beschluss, der eine grundsätzliche "gesellschaftliche Ächtung" eines möglichen Linksbündnisses fordert, das einen "Kulturbruch" darstelle. Söder warf der Berliner Linkspartei unter anderem "tief verwurzelten Antisemitismus" vor. Er grenzte sich in der Rede auch erneut klar von der AfD ab.