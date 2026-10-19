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    ROUNDUP/Vonovia

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    Vergesellschaftung in geplanter Form nicht machbar

    Für Sie zusammengefasst
    • Vonovia hält Enteignungen für verfassungswidrig
    • Gesetz zur Vergesellschaftung soll 2028 kommen
    • 20 SPD-Abgeordnete lehnen Gespräche mit Linken ab
    ROUNDUP/Vonovia - Vergesellschaftung in geplanter Form nicht machbar
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Linke, Grüne und SPD haben sich bei ihren Sondierungsgesprächen in Berlin auf einen vorläufigen Fahrplan für die Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne verständigt - aus Sicht des Immobilienkonzerns Vonovia wird dieser vor Gericht nicht standhalten. "Das Sondierungsergebnis ändert nichts an unserer Haltung", teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. "Wir sind überzeugt, dass eine Vergesellschaftung in der vorgelegten und geplanten Art und Weise verfassungswidrig ist und einer gerichtlichen Überprüfung nicht standhalten würde."

    Um den Wohnungsmangel zu überwinden, brauche es erhebliche private Investitionen, betonte der Konzern. Dafür seien Verlässlichkeit, Rechtssicherheit und ein stabiles Investitionsumfeld notwendig. Innerhalb der Vonovia-Bestände in Berlin liege der durchschnittliche Mietpreis bei 8,26 Euro pro Quadratmeter. Gleichzeitig investiere das Unternehmen in den Neubau. Aktuell seien rund 1.000 Einheiten im Bau, hieß es weiter.

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    Gesetz Mitte 2028 geplant

    Die drei Parteien planen laut Sondierungspapier, private Wohnungskonzerne ab einem Bestand von 10.000 Wohnungen in Berlin gegen eine Entschädigung zu vergesellschaften. Einen Grundbestand von 10.000 Wohnungen dürften sie dabei behalten - eine Vergesellschaftung würde erst bei den übrigen Wohnungen in ihrem Besitz greifen. Nach Angaben der Linke-Co-Fraktionsvorsitzenden Elif Eralp wären fünf große Konzerne betroffen, darunter Vonovia. Auf diese Weise kämen rund 160.000 Wohnungen zusätzlich in den kommunalen Besitz. Ziel sei, dass die Mieten nicht weiter steigen, sagte Eralp.

    Mitte 2028 wollen die drei Parteien zu dem Komplex ein Gesetz vorlegen, das erst ein Jahr nach Beschlussfassung in Kraft treten soll. In der Zwischenzeit soll es vom Verfassungsgericht überprüft werden, Klagen sind definitiv zu erwarten. Die Entschädigungssumme soll auf 16 Milliarden Euro begrenzt werden. Eralp sagte, es handele sich um einen "sehr realistischen Betrag".

    Voraussetzung ist, dass eine Regierung aus Linke, Grüne und SPD zustande kommt. Derzeit müssen die Parteien intern entscheiden, ob sie nach den erfolgreichen Sondierungsgesprächen in Koalitionsverhandlungen eintreten wollen.

    Grüne und SPD vor Entscheidung

    Der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Werner Graf, rechnete mit der Zustimmung seiner Parteikollegen zu den Koalitionsverhandlungen mit der SPD und den Linken. "Ich gehe fest davon aus, dass wir dann eine Mehrheit bekommen, dass wir diese Gespräche aufnehmen", sagte Graf im RBB-Inforadio. Er werde dafür werben. Die Grünen wollten sich am Abend (20.00 Uhr) zu einem kleinen Parteitag treffen.

    Auch die SPD wollte noch im Laufe des Montags über die Aufnahme von Verhandlungen entscheiden. Sie sollte bei einer digitalen Sitzung ihres Landesvorstands darüber befinden. Basis ist ein Sondierungspapier, das die drei Parteien am Wochenende vorgestellt hatten.

    Die Linke trifft ihre Entscheidung erst auf einem Parteitag am 31. Oktober. Grund sind die Herbstferien in Berlin. Im Falle einer Zustimmung können die Koalitionsgespräche Anfang November beginnen.

    Gemeinsame Erklärung sozialdemokratischer Abgeordneter

    Allerdings wenden sich 20 der insgesamt 120 SPD-Bundestagsabgeordneten in einer gemeinsamen Erklärung gegen eine mögliche Koalition ihrer Partei mit der Linken in Berlin. "Unser Wertekompass ist niemals verhandelbar", lautet die Überschrift des Papiers von 20 Mitgliedern der SPD-Bundestagsfraktion zur Regierungsbildung in der Hauptstadt. Darüber berichteten etwa "Spiegel", "Bild" und "Table.Briefings", denen nach eigenen Angaben jeweils das Papier vorlag. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch bestätigte in der ARD-Sendung "Caren Miosga", dass sich 20 SPD-Abgeordnete kritisch geäußert hätten.

    Die wiederkehrenden Antisemitismuskonflikte im Berliner Landesverband der Linken, die Kontakte in das Remmo-Umfeld, also zu einem kriminellen Clan, sowie zu Akteuren aus extremistischen Milieus und der Umgang mit diesen Vorgängen begründeten "einen erheblichen Zweifel" an der politischen Verlässlichkeit des Landesverbandes, zitierten die Medien aus der Erklärung.

    "Mit Nachdruck gegen die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen"

    Man respektiere die Entscheidungshoheit der Berliner SPD. "Als Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion sehen wir zugleich unsere Verantwortung für die Glaubwürdigkeit gemeinsamer sozialdemokratischer Grundsätze. Deshalb sprechen wir uns unter den gegenwärtigen Voraussetzungen mit Nachdruck gegen die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Berliner Linken aus", heißt es laut den Medienberichten in der Erklärung.

    Juso-Chef Philipp Türmer sieht hingegen in einer möglichen rot-grün-roten Landesregierung in Berlin eine Chance - und steht damit nach eigenen Aussagen nicht alleine da in seiner Partei. "Also ich kenne auch sehr viele in der Sozialdemokratie, die es befürworten, dass wir wieder progressive Bündnisse suchen", sagte der Bundesvorsitzende der SPD-Jugendorganisation im ARD-"Morgenmagazin". Vor allem hätten aber die Wählerinnen und Wähler sehr deutlich gemacht, dass sie sich eine andere Koalition als die vergangene wünschten und keine Berliner Koalition unter Führung der CDU haben wollten.

    Bei der Berlin-Wahl am 20. September war die Linke mit 25,7 Prozent stärkste Kraft geworden. Dahinter folgen CDU (18,8 Prozent), AfD (16,3 Prozent), Grüne (14,3 Prozent) und - mit ihrem historisch schlechtesten Ergebnis - die SPD (12,1 Prozent). Die bisher regierende CDU/SPD-Koalition hat ihre Mehrheit verloren./kr/hrz/bg/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 15,26 auf Tradegate (19. Oktober 2026, 14:57 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +21,99 %/+107,38 % bedeutet.





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    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Wohnen. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Folgen einer Berliner Vergesellschaftung für Deutsche Wohnen: Entschädigungshöhe, Kreditabwicklung und den Verlustausgleich durch Vonovia. Diskutiert wird auch eine mögliche Kündigung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags. Als Bewertungsargumente werden rund 6,9 % Dividendenrendite bei 15 Euro Kurs, ein möglicher Squeeze-out und die Kurskopplung an Vonovia über das Wandlungsrecht genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Wohnen eingestellt.

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    dpa-AFX
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