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    Schmierstoffhersteller Fuchs erhöht erneut Prognose - starkes Quartal

    Für Sie zusammengefasst
    • Fuchs hebt Ebit-Prognose 2026 auf 500 Mio. Euro
    • Q3-Ebit steigt um 27 Prozent auf 149 Mio. Euro
    • Umsatzprognose steigt auf rund 4,1 Milliarden Euro
    Schmierstoffhersteller Fuchs erhöht erneut Prognose - starkes Quartal
    Foto: FUCHS PETROLUB

    MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Schmierstoffhersteller Fuchs hat nach einem starken dritten Quartal erneut seine Prognose für das Gesamtjahr erhöht. Der im MDax notierte Konzern rechnet 2026 nun beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) mit einem Anstieg auf um die 500 Millionen Euro, wie Fuchs am Montag überraschend mitteilte. Zuletzt hatten die Mannheimer mit 460 Millionen bis 480 Millionen Euro gerechnet, nach 435 Millionen Euro im Vorjahr. Analysten haben im Schnitt ein operatives Ergebnis von 481 Millionen Euro auf ihren Zetteln.

    Im dritten Quartal zog das operative Ergebnis auf vorläufiger Basis um gut 27 Prozent auf 149 Millionen Euro an und übertraf damit deutlich die Erwartungen von Analysten. Gleichzeitig warnte das Unternehmen, dass zwar für das vierte Quartal inflationsbedingt mit einer Fortsetzung des Umsatzwachstums gegenüber dem Vorjahr gerechnet werde. Allerdings werde das letzte Jahresviertel aufgrund der Feiertage saisonal das schwächste Quartal im Jahresverlauf. Deshalb ließe sich das Ergebnis des dritten Jahresviertels nicht fortschreiben.

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    Derweil konkretisierte der Schmierstoffhersteller die Umsatzprognose. Für das Gesamtjahr peilt das Unternehmen nun Erlöse um die 4,1 Milliarden Euro an. Zuvor waren die Mannheimer von einem Umsatz von deutlich über 3,7 Milliarden Euro ausgegangen. 2025 hatte Fuchs knapp 3,6 Milliarden Euro umgesetzt. Die detaillierten Zahlen für das dritte Quartal will Fuchs, wie bisher geplant, am 30. Oktober vorlegen. Das Fuchs-Papier drehte nur kurz ins Plus, bevor es wieder nachgab./mne/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FUCHS Pref Aktie

    Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 30.433 auf Ariva Indikation (19. Oktober 2026, 15:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FUCHS Pref Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    FUCHS Pref zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der FUCHS Pref Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -8,48 %/+20,54 % bedeutet.





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