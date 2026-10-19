Santander senkt KI-Kosten drastisch – und setzt auf Nvidia

Die spanische Großbank Santander will künstliche Intelligenz effizienter und günstiger einsetzen. Gemeinsam mit Nvidia entwickelt das Institut spezialisierte KI-Modelle und digitale Bankassistenten. In einem experimentellen Kundenservice-Szenario verbesserte Santander die Gesprächsqualität und senkte gleichzeitig die Kosten um mehr als 50 Prozent. Bei einzelnen Anwendungen fielen die Kosten pro Interaktion sogar von rund 5 Euro auf etwa 0,03 Euro.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Hinter dem Ansatz steht das Santander AI Lab. Die Einheit testet neue Technologien, bevor sie in größerem Umfang in der Bank zum Einsatz kommen. Statt ausschließlich auf große, universell einsetzbare KI-Modelle zu setzen, entwickelt Santander zunehmend kleinere Systeme, die auf bestimmte Bankaufgaben zugeschnitten sind.

Mit der sogenannten Model Arena vergleicht die Bank offene KI-Modelle anhand konkreter Anforderungen aus dem Bankgeschäft. Anschließend spezialisiert sie geeignete Modelle mit Nvidia NeMo Customizer. Für die Verarbeitung strukturierter Daten nutzt Santander zudem Nvidia Kumo. Die Technologie soll Daten schneller in Prognosen und verwertbare Erkenntnisse umwandeln.

Auch die technische Infrastruktur optimiert die Bank. Mit Nvidia Dynamo-Triton arbeitet sie daran, KI-Anwendungen effizienter auszuführen. Ergänzend entwickelt Santander Verfahren, um digitale Bankassistenten zu simulieren, zu bewerten und auf Schwachstellen zu testen. So sollen neue Anwendungen vor einem breiteren Einsatz die Anforderungen des Bankgeschäfts erfüllen.

Drei Jahre Zusammenarbeit geplant

Santander und Nvidia haben einen Rahmen für die nächsten drei Jahre vereinbart. Die Kooperation umfasst unter anderem grundlegende KI-Modelle, KI-Agenten, Betrugserkennung, die Bekämpfung von Geldwäsche und Echtzeitentscheidungen. Auch fortgeschrittene Simulationen bis hin zu einem digitalen Abbild einer Bank gehören zu den geplanten Einsatzfeldern.

Iñaki Bernal, Leiter für künstliche Intelligenz bei Santander, sieht in der Partnerschaft großes Potenzial. Nvidia liefere wichtige Infrastruktur, Software und Forschung für die Entwicklung neuer KI-Technologien. Santander könne diese Fortschritte dank seiner Größe und internationalen Präsenz in konkrete Anwendungen für das Bankgeschäft überführen.

Aser Blanco, bei Nvidia für das globale Bankgeschäft verantwortlich, betont ebenfalls die Bedeutung spezialisierter Modelle. Entscheidend sei nicht allein die Größe eines Modells, sondern wie gut es mit eigenen Daten trainiert und auf konkrete Aufgaben abgestimmt werde. Santander zeige, wie sich solche Systeme effizient genug betreiben ließen, um sie in einer weltweit tätigen Bank einzusetzen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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