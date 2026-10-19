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    GuideAI Health unterzeichnet Vereinbarung über klinische Studie und Software-Pilotprojekt mit dem Boone Heart Institute

    GuideAI Health unterzeichnet Vereinbarung über klinische Studie und Software-Pilotprojekt mit dem Boone Heart Institute
    Foto: adobe.stock.com

    Ziel der Zusammenarbeit ist es, die KI-gestützte CT-Angiographie der unteren Extremitäten zu evaluieren und die Elevate-Plattform von GuideAI in der präventiven Kardiologie zu testen

     

    19. Oktober 2026 / Boston, Massachusetts / IRW-Press / GuideAI Health Corp. (Cboe CA: GDAI) (FWB: ZN0) („GuideAI“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekanntzugeben, dass es eine Vereinbarung über eine klinische Studie, Softwarelizenz und Dienstleistungen (die „Vereinbarung“) mit dem Boone Heart Institute („BHI“), einer Praxis für präventive Kardiologie mit Sitz in Colorado, abgeschlossen hat. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird GuideAI eine Studie sponsern, bei der das BHI als klinischer Standort fungiert. Ziel der Studie ist es, zu untersuchen, ob eine KI-gestützte CT-Angiographie der unteren Extremitäten diagnostische Informationen über das Ausmaß atherosklerotischer Plaqueablagerungen liefern kann, die bei Vorsorgeuntersuchungen mittels Duplex-Ultraschall der unteren Extremitäten nur suboptimal erfasst werden. Die Vereinbarung sieht außerdem ein paralleles Pilotprojekt zur Elevate Vascular Intelligence Platform von GuideAI am BHI vor.

     

    Die lizenzierte Software umfasst die von GuideAI in der Cloud gehostete Elevate-Plattform sowie VascularAssist Occlusion Triage („VAOT“) und VascularAssist Plaque Analysis and Detection („VAPAD“), wobei Letzteres ausschließlich für Forschungszwecke eingesetzt werden darf. VAOT wurde von der FDA gemäß dem 510(k)-Verfahren als computergestützte Triage- und Benachrichtigungssoftware freigegeben, die dazu dient, Verdachtsfälle einer arteriellen Okklusion der unteren Extremitäten im CT zu kennzeichnen, damit diese von Radiologen vorrangig begutachtet werden können. VAOT dient als Ergänzung zur radiologischen Beurteilung und ersetzt diese nicht; es ist nicht zur Primärdiagnose vorgesehen.

     

    Während der Pilotphase, die voraussichtlich drei Monate dauern wird, ist keine Gebühr pro Scan an GuideAI zu entrichten. Nach Ablauf der Pilotphase kann BHI Studien- und klinische Scans zur Analyse mithilfe von Elevate und VAOT gegen eine Gebühr pro Scan einreichen. Die Vereinbarung hat eine anfängliche Laufzeit von 24 Monaten, kann jedoch von jeder Partei mit einer Frist von 60 Tagen schriftlich gekündigt werden.

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