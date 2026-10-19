Stellantis Aktie heute im Minus (3,7640€) - 19.10.2026

Die Anleger von Stellantis müssen heute einen Kursrückgang von -3,14 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 3,7640€. Nach dem Plus von +0,15 % am Vortag kommt es heute bei Stellantis zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -3,14 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Stellantis ist ein führender globaler Automobilhersteller, der durch seine vielfältige Markenpalette und starke Marktpräsenz in Europa und Nordamerika besticht. Mit einem Fokus auf Elektrofahrzeuge und Innovationen positioniert sich Stellantis erfolgreich gegen Konkurrenten wie Volkswagen und Toyota.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Stellantis abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -25,74 % verkraften.

Auf Wochensicht hat die Stellantis Aktie damit -5,84 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,90 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -60,01 % verloren.

Stellantis Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,84 % 1 Monat -10,90 % 3 Monate -25,74 % 1 Jahr -58,04 %

Informationen zur Stellantis Aktie

Stand: 19.10.2026, 15:42 Uhr

Es gibt 3 Mrd. Stellantis Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,87 Mrd. € wert.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Neutral" belassen. Die von der EU-Kommission geplante, beschränkte Einfuhr von Hybridfahrzeugen aus China dürfte den 2026 hinter den Erwartungen gebliebenen …

Die Aktie von Stellantis erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -39,92 %. Über 5 Jahre lag sie bei -25,39 %, über 10 Jahre bei -3,38 %.

Stellantis Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Stellantis Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Stellantis Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.