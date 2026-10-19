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    Rubio

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    Gab keine Unterbrechung von Informationsaustausch

    Für Sie zusammengefasst
    • Rubio weist Vorwürfe zu zurückgehaltenen Infos zurück
    • Selenskyj beklagt fehlende Vorwarnung vor Angriffen
    • Eucom prüfte Störung im ukrainischen Frühwarnsystem
    Rubio - Gab keine Unterbrechung von Informationsaustausch
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    SAMARKAND (dpa-AFX) - US-Außenminister Marco Rubio hat Anschuldigungen aus der Ukraine über zurückgehaltene Informationen zurückgewiesen. "Es gab keine Unterbrechung", sagte er vor Reportern in Usbekistan. Er zeigte sich vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj irritiert.

    Selenskyj hatte heute beklagt, abermals nicht von den Partnern seines Landes vor russischen Angriffen vorgewarnt worden zu sein. Rubio zeigte sich darüber unwissend. Zugleich sagte er, es habe "vor einigen Nächten ein Softwareproblem" beim ukrainischen Frühwarnsystem gegeben. Daraufhin habe das für Europa zuständige US-Militärkommando Eucom den Sachverhalt untersucht.

    Allerdings schwächte die ukrainische Luftwaffe Selenskyjs Kritik wenig später ab. Luftwaffensprecher Jurij Ihnat erklärte im örtlichen Nachrichtenfernsehen, dass in der Nacht keine rechtzeitige Warnung vor der ersten Welle ballistischer Raketen erfolgt sei. Demnach gab es jedoch vor der zweiten Angriffswelle eine Information von den Verbündeten. Dies sei bereits mehrfach der Fall gewesen. Zur möglichen Ursache machte Ihnat keine Angaben./ngu/DP/jha






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