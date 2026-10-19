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    Auch IREN und Nebius zünden

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    Goldman Sachs empfiehlt CoreWeave jetzt zum Kauf – trotz Mega-Schulden!

    Nach einem massiven Abverkauf seiner Anteile hat die US-Investmentbank dem Neocloud-Anbieter CoreWeave ein Upgrade verpasst – trotz gewaltiger Schulden.

    Für Sie zusammengefasst
    Auch IREN und Nebius zünden - Goldman Sachs empfiehlt CoreWeave jetzt zum Kauf – trotz Mega-Schulden!
    Foto: Dall-E

    Dunkle Wolken am Neocloud-Himmel

    Auf insgesamt 46,03 Milliarden US-Dollar belaufen sich die Schulden des Neocloud-Anbieters CoreWeave, der nicht zuletzt von Nvidia unterstützt ist – und das bei Nettoverlusten von 1,928 Milliarden US-Dollar in den vergangenen 12 Monaten.

    Da das Unternehmen, um seinen vertraglichen Verpflichtungen bei der Bereitstellung von Rechenkapazitäten gerecht werden zu können, weiter investieren muss, ohne dass sich bereits ein Weg zu nachhaltiger Profitabilität abzeichnet, dürfte die Verschuldung weiter zunehmen.

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    Das hat in der vergangenen Woche in einem Umfeld anhaltend hoher Anleiherenditen zu einem panikartigen Ausverkauf von CoreWeave-Anleihen geführt, von dem schließlich auch die Aktie stark betroffen war. Sie hat auf Wochenbasis fast ein Viertel an Wert verloren und auch die Anteile von Mitbewerbern, wie Nebius und IREN, mit in die Tiefe gerissen.

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    Goldman Sachs stuft hoch – CoreWeave jetzt ein Kauf

    Zum Wochenauftakt verzeichnen die Anteile von Neocloud-Anbietern jedoch Zugewinne. Nach dem Abverkauf in der Branche sieht die US-Investmentbank Goldman Sachs eine Einstiegschance gekommen – sie hat CoreWeave hochgestuft und empfiehlt die Aktie jetzt zum Kauf.

    Analystin Gabriela Borges, die laut dem Vergleichsportal für Wall-Street-Analystinnen und -Analysten TipRanks als außerordentlich zuverlässig gilt, hat ihre zuvor vorsichtige Einschätzung revidiert und sich dem Lager der Bullen und damit der Mehrheitsmeinung angeschlossen.

    Hohe Schulden, aber auch höhere Compute-Preise

    In ihrer am Montag veröffentlichten Einschätzung verweist sie darauf, dass sich die Vertragsgestaltung von Neocloud-Anbietern und insbesondere von CoreWeave zunehmend zu deren Gunsten entwickelt. Die wiederkehrenden Erlöse könnten dank steigender Preise pro Megawatt deutlich schneller wachsen als von Investoren antizipiert, so ihr Urteil. Die Frage nach der finanziellen Nachhaltigkeit weiteren Wachstums erübrige sich damit.

    Mit Blick auf die Situation am Anleihenmarkt, wo einzelne Schuldscheine von CoreWeave zuletzt mit Renditen von 13,5 bis 15,0 Prozent gehandelt wurden, verwies sie darauf, dass diese nur einen kleinen Teil der ausstehenden Schulden damit nicht die tatsächlichen Kosten neuer Kredite sowie Refinanzierungen widerspiegeln würden. Auch die Tatsache, dass die Verschuldung größtenteils durch Assets, wie GPUs und Datencenter-Infrastruktur besichert sei, würde von Investoren unterschätzt.

    Trotz Kurszielsenkung 70 Prozent Aufwärtspotenzial

    Zwar hat sie ihr Kursziel kräftig von 139 auf 103 US-Dollar zusammengestrichen, ihre Bewertung jedoch von "neutral" auf "Kaufen" um gleich zwei Stufen angehoben. Ihre Fair-Value-Schätzung impliziert einen Anstieg der Aktie um fast 70 Prozent.

    Insgesamt kommt CoreWeave jetzt bei 41 Einschätzungen 22 Mal auf "Kaufen" und weitere 8 Mal auf "Übergewichten", womit die positiven Analystenstimmen deutlich überwiegen. Im Mittel wird der faire Wert sogar mit 140,58 US-Dollar angegeben, was eine Upside von 123,9 Prozent impliziert.

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    CoreWeave-Aktie erholt sich, auch Nebius und IREN profitieren

    Die Kaufempfehlung verfehlte ihre Wirkung nicht. Bereits in der US-Vorbörse hatte sich CoreWeave deutlich steigern können, die Kursgewinne näherten sich zeitweise 7 Prozent. Nach der Handelseröffnung wurde ein großer Teil der Gewinne jedoch erst einmal mitgenommen, ehe sich das Papier bei +2,5 Prozent einpendelte.

    Zusätzlich unterstützt wurde die Erholung durch den Umstand, dass sich auch Cantor Fitzgerald positiv zur CoreWeave-Aktie geäußert hat. Das Research-Haus bekräftigte seine Einschätzung mit "Übergewichten" und einem Kursziel von 176,00 US-Dollar. Analyst Brett Knoblauch verwies darauf, dass CoreWeave kein Nachfrageproblem habe und angesichts steigender Compute-Preise auch mit verbesserter Profitabilität rechnen dürfe.

    Von der doppelten Unterstützung von CoreWeave profitierten auch die beiden Mitstreiter Nebius und IREN, die sich um rund 3 beziehungsweise 4 Prozent steigern konnten. Wie CoreWeave ist vor allem IREN von einem Verschuldungsgrad (gemessen am EBITDA) betroffen. Seit dem Jahresanfang notiert nur die Aktie mit Nebius noch mit einem Plus – eine Folge des finanziell konservativeren Ansatzes.

    Fazit: Upgrades bezahlen keine Schulden

    Nach einem empfindlichen Ausverkauf bei den Anteilen von Neocloud-Anbietern eilen zum Wochenauftakt Analystinnen und Analysten herbei, um die Branche gegen Kritik zu verteidigen. Vor allem CoreWeave profitiert und sackt neben einer bekräftigten auch eine neue Kaufempfehlung ein. Der Tenor ist derselbe: Die Verschuldung sei zwar hoch, aber einerseits durch Assets besichert und andererseits dank steigender Compute-Preise gut bedienbar.

    Damit bleibt der Analystenkonsens überwältigenden positiv – das wachsende Misstrauen der Investoren, insbesondere derjenigen am Anleihenmarkt, dürfte das jedoch nur kurzzeitig besänftigen, bis CoreWeave mit neuen Quartalszahlen einen überzeugenden Weg zu nachhaltiger Profitabilität vorgelegt hat. Auch der Schuldenberg wird nicht kleiner, je mehr Expertinnen und Experten sich positiv zur Aktie geäußert haben. Anlegerinnen und Anleger sollten daher weiter vorsichtig bleiben.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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