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    Besonders beachtet!

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    SanDisk Corporation - Aktie gewinnt kräftig - 19.10.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die SanDisk Corporation Aktie bisher um +7,86 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SanDisk Corporation Aktie.

    Besonders beachtet! - SanDisk Corporation - Aktie gewinnt kräftig - 19.10.2026
    Foto: Askar - stock.adobe.com

    SanDisk Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 19.10.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die SanDisk Corporation Aktie. Mit einer Performance von +7,86 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,24 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SanDisk Corporation Aktie. Nach einem Plus von +5,24 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1.235,00, mit einem Plus von +7,86 %. Bleibt der Aufwärtstrend intakt oder droht eine Korrektur?

    In den letzten drei Monaten verzeichnete die SanDisk Corporation Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um -14,13 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,36 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SanDisk Corporation -15,92 % verloren.

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    Während SanDisk Corporation heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,07 %.

    SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,13 %
    1 Monat -22,36 %
    3 Monate +1,25 %
    1 Jahr -15,92 %
    Stand: 19.10.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

    Es gibt 146 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 183,02 Mrd.EUR € wert.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SanDisk Corporation Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SanDisk Corporation Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    SanDisk Corporation

    +7,76 %
    -10,71 %
    -19,87 %
    +3,31 %
    -5,30 %
    ISIN:US80004C2008WKN:A411ZM
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