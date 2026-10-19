Börsen Start Update
Börsenstart USA - 19.10. - US Tech 100 stark +1,07 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der US 30 steht bei 51.913,85 PKT und verliert bisher -0,14 %.
Top-Werte: Amazon +3,18 %, Unitedhealth Group +1,91 %, IBM +1,03 %, Microsoft +0,99 %, Walt Disney -0,93 %
Flop-Werte: Sherwin-Williams -1,90 %, Caterpillar -1,22 %, 3M -0,95 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.519,12 PKT und steigt um +1,07 %.
Top-Werte: SanDisk Corporation +7,86 %, Western Digital +7,30 %, Seagate Technology Holdings +6,51 %, Micron Technology +5,65 %, Datadog Registered (A) +5,15 %
Flop-Werte: Copart -2,79 %, Axon Enterprise -2,23 %, Paccar -1,78 %, Intuit -1,76 %, Booking Holdings -1,75 %
Der US 500 steht bei 7.689,17 PKT und gewinnt bisher +0,37 %.
Top-Werte: SanDisk Corporation +7,86 %, Western Digital +7,30 %, Seagate Technology Holdings +6,51 %, Micron Technology +5,65 %, Datadog Registered (A) +5,15 %
Flop-Werte: Tractor Supply -3,40 %, Ameriprise Financial -3,21 %, Alexandria Real Estate Equities -3,18 %, Domino's Pizza -2,91 %, Copart -2,79 %
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