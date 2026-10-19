Die stc group stellt auf der Network X 2026 ihre Vision für KI-native Netzwerke vor

Die stc group baut ihre Netzwerkfähigkeiten kontinuierlich aus, um KI-gesteuerte Anwendungen und sich ändernde Konnektivitätsanforderungen zu unterstützen. Die Gruppe rüstet ihr Kernnetz auf, das die Verbindungen der Nutzer verwaltet und Kommunikationsdienste bereitstellt. Durch die tiefgreifende Integration von KI in diese Infrastruktur will die stc group dazu beitragen, dass sich das Netz an wechselnde Serviceanforderungen anpasst und Probleme mit weniger manuellem Eingriff gelöst werden können.

RIYADH, Saudi-Arabien, 19. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die stc group, Saudi-Arabiens führender Digitalisierungsvorreiter, hat im Rahmen der Network X 2026 ihr Whitepaper „AI Native Core Network" veröffentlicht, in dem sie darlegt, wie sie bis 2030 die Entwicklung hin zu einem KI-nativen Telekommunikationsnetzwerk vorantreiben will. Das Whitepaper erläutert, wie die Gruppe KI direkt in die Konzeption und den Betrieb ihres Netzes integrieren will, um neue digitale Dienste zu unterstützen und die Zuverlässigkeit zu verbessern.

Das Whitepaper hebt hervor, wie Fortschritte in den Bereichen KI und 5G-Advanced – der nächsten Stufe von 5G – die Komplexität des Netzes erhöhen. Dienste wie KI-gestützte Telefonie und immersive Kommunikation erfordern eine schnellere, reaktionsfähigere Konnektivität. KI-Agenten – Softwaresysteme, die Aufgaben im Auftrag der Nutzer ausführen – benötigen zudem Netzwerke, um Kommunikations- und Rechenressourcen für jede einzelne Aufgabe zu koordinieren.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, stellt das Whitepaper den Ansatz von stc vor, der KI-native Infrastruktur, Netzwerkfunktionen und autonomen Betrieb umfasst. Es beschreibt detailliert, wie die Gruppe plant, die für den Betrieb von KI erforderliche Infrastruktur zu entwickeln, Intelligenz in Netzwerkfunktionen zu integrieren und weitere Betriebsabläufe zu automatisieren. Diese Fähigkeiten würden dem Netzwerk helfen, Ressourcen effizienter zuzuweisen und sich schneller von Störungen zu erholen, während sich die Ingenieure auf die Verbesserung der Dienste und die Überwachung konzentrieren können.

Die Veröffentlichung dieses Whitepapers markiert einen wichtigen Meilenstein in der Netzwerkentwicklung der stc group und schafft eine skalierbare Grundlage für zukünftige KI-Dienste, KI-Agenten, intelligente Interaktionsszenarien sowie 5G-A- und 6G-Anwendungen der nächsten Generation. Aufbauend auf ihren bestehenden Investitionen zielt die Gruppe darauf ab, die Netzwerkzuverlässigkeit zu verbessern, die nächste Generation digitaler Dienste zu unterstützen und den Übergang der Branche von Cloud-Native- zu KI-Native-Netzwerken zu beschleunigen.

Informationen zur stc group:

Die stc group ist ein digitaler Wegbereiter, der fortschrittliche Lösungen anbietet und eine führende Rolle im Digitalisierungsprozess einnimmt. Die Gruppe bietet ein umfassendes Dienstleistungsportfolio, das digitale Infrastruktur, Cloud-Computing, Cybersicherheit, das Internet der Dinge (IoT), digitale Zahlungen, digitale Medien und digitale Unterhaltung umfasst. Die Gruppe umfasst 13 Tochtergesellschaften im Königreich Saudi-Arabien, im Nahen Osten, in Nordafrika und in Europa.

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