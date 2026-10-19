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    ICANN87 bringt die globale Internet-Community nach Bali

    BALI, Indonesien, 19. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) hält ihre Jahreshauptversammlung (Annual General Meeting, AGM) 2026 vom 17. bis 22. Oktober auf Bali ab und bringt damit die globale Internet-Community zusammen, um die Arbeit an der Internetsicherheit, der Erweiterung des Domain Name Systems (DNS) sowie der globalen Zusammenarbeit voranzubringen.

    Left to Right: Kurtis Lindqvist, ICANN President and CEO; Tripti Sinha, ICANN Board Chair; Meutya Hafid, Minister of Communication and Digital Affairs, Republic of Indonesia; Wayan Koster, Governor of Bali, Jia-Rong Low, ICANN ASO Chair; Isnawan Aslam, President of PANDI

    Die ICANN87, die gemeinsam mit der indonesischen Internet-Domainnamen-Registrierungsstelle (PANDI) und mit Unterstützung des indonesischen Ministeriums für Kommunikation und digitale Angelegenheiten sowie der Provinzregierung von Bali veranstaltet wird, ist die erste öffentliche ICANN-Tagung in Indonesien. Die Tagung bringt Regierungsvertreter, Unternehmen, technische Experten und Vertreter der Zivilgesellschaft zusammen, um Fragen zu erörtern, die die Sicherheit, Stabilität und globale Interoperabilität des Internets betreffen.

    Bei der Begrüßungszeremonie am 19. Oktober hielten Meutya Hafid, Indonesiens Ministerin für Kommunikation und digitale Angelegenheiten, Isnawan Aslam, Präsident von PANDI, Tripti Sinha, Vorsitzende des ICANN-Vorstands, sowie Kurtis Lindqvist, Präsident und CEO der ICANN, Ansprachen.

    „Mit Blick auf das nächste Jahrzehnt besteht unsere Verantwortung nicht nur darin, der anhaltenden Expansion des Internets Rechnung zu tragen, sondern auch das Vertrauen zu bewahren, das ihm seine Bedeutung verleiht. Konnektivität ermöglicht Teilhabe. Wachstum schafft Chancen. Und Schutz schafft das Vertrauen, das notwendig ist, um beides aufrechtzuerhalten. Für Indonesien besteht das Ziel daher nicht einfach darin, mehr Menschen online zu bringen. Es geht darum, sicherzustellen, dass sie an einem digitalen Umfeld teilhaben können, das zugänglich, sicher und auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist", sagte Meutya Hafid vom indonesischen Ministerium für Kommunikation und digitale Angelegenheiten.

    „Die Ausrichtung der ICANN87 ist ein wichtiger Meilenstein für Indonesien und spiegelt das Engagement von PANDI für die globale Internet-Community wider. Für uns geht die Verwaltung von .id über technische Aufgaben hinaus; sie ist eine Verpflichtung zum Schutz der digitalen Identität unserer Nation. Wir glauben, dass Vertrauen durch eine nachgewiesene Erfolgsbilanz, beständige Leistung und verantwortungsvolle Governance verdient wird. Aufbauend auf unserer Erfahrung und durch die kontinuierliche Stärkung unserer Fähigkeiten setzt sich PANDI weiterhin dafür ein, die digitale Identität Indonesiens zu stärken und sicherzustellen, dass .id sicher, stabil, vertrauenswürdig und bereit für die Zukunft des Internets ist", sagte Isnawan Aslam, Präsident von PANDI.

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