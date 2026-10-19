Aktien mit extremer Performance im DAX am 19.10.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den anhaltenden Abwärtstrend der Rheinmetall-Aktie und die Frage, ob der jüngste Rebound ihn brechen kann. Als wichtige Kursfaktoren gelten der Free Cashflow im zweiten Halbjahr und die Fähigkeit, aus dem hohen Auftragsbestand wirtschaftlichen Mehrwert zu schaffen. Diskutiert werden außerdem Vorfinanzierungsbedarf und höhere Zinsen. Die geplante Mangalia-Werftübernahme wird als Ausbau des Marinegeschäfts eingeordnet.