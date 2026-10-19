Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 19.10.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.10.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Rheinmetall
Tagesperformance: -2,96 %
Tagesperformance: -2,96 %
Platz 2
Performance 1M: +4,15 %
Performance 1M: +4,15 %
? wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den anhaltenden Abwärtstrend der Rheinmetall-Aktie und die Frage, ob der jüngste Rebound ihn brechen kann. Als wichtige Kursfaktoren gelten der Free Cashflow im zweiten Halbjahr und die Fähigkeit, aus dem hohen Auftragsbestand wirtschaftlichen Mehrwert zu schaffen. Diskutiert werden außerdem Vorfinanzierungsbedarf und höhere Zinsen. Die geplante Mangalia-Werftübernahme wird als Ausbau des Marinegeschäfts eingeordnet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.
RWE
Tagesperformance: -2,34 %
Tagesperformance: -2,34 %
Platz 3
Performance 1M: -4,62 %
Performance 1M: -4,62 %
DHL Group
Tagesperformance: -2,24 %
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 4
Performance 1M: +2,06 %
Performance 1M: +2,06 %
? wallstreetONLINE-Community zu DHL Group (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um DHLs angehobene EBIT-Prognose für 2026 auf über 7 Mrd. Euro nach einem starken dritten Quartal, besonders im Expressgeschäft. Diskutiert werden außerdem eine mögliche Dividendenerhöhung 2027, ein Marktkonsens von 2 Euro und das Aktienrückkaufprogramm über 3 Mrd. Euro bis 2027. Ein Anleger berichtet von einem zuletzt steigenden Kurs und solider Dividendenrendite.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DHL Group eingestellt.
Continental
Tagesperformance: -2,00 %
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 5
Performance 1M: +0,30 %
Performance 1M: +0,30 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 66,34%
|PUT: 33,66%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 32,67 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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