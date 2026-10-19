Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 19.10.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.10.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +4,17 %
Performance 1M: +22,81 %
? wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +4,13 %
Performance 1M: +14,75 %
? wallstreetONLINE-Community zu OHB (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +3,00 %
Performance 1M: -6,05 %
Tagesperformance: +2,70 %
Performance 1M: -11,52 %
Tagesperformance: +2,57 %
Performance 1M: +1,21 %
Tagesperformance: -2,43 %
Performance 1M: -5,77 %
Tagesperformance: +2,13 %
Performance 1M: +9,93 %
? wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.