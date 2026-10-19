Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 19.10.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholung der Nemetschek-Aktie und einen noch ausstehenden charttechnischen Ausbruch. Kurse unter 60 Euro werden rückblickend als Nachkaufgelegenheit gesehen. Diskutiert wird zudem, ob Nemetschek von KI profitiert: KI könnte Arbeitsschritte automatisieren und die Software leichter bedienbar machen, ohne sie zu ersetzen. Fachliches Engineering und Plausibilitätsprüfungen bleiben nach Ansicht der Teilnehmer nötig.