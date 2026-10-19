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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 19.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 19.10.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.10.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart PVA TePla
    ISIN: DE0007461006
    WKN: 746100
    Die PVA TePla Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,75 %.

    Nemetschek
    Tagesperformance: +4,17 %
    Platz 2
    Performance 1M: +22,81 %
    Chart Nemetschek
    ISIN: DE0006452907
    WKN: 645290
    Die Nemetschek Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,17 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholung der Nemetschek-Aktie und einen noch ausstehenden charttechnischen Ausbruch. Kurse unter 60 Euro werden rückblickend als Nachkaufgelegenheit gesehen. Diskutiert wird zudem, ob Nemetschek von KI profitiert: KI könnte Arbeitsschritte automatisieren und die Software leichter bedienbar machen, ohne sie zu ersetzen. Fachliches Engineering und Plausibilitätsprüfungen bleiben nach Ansicht der Teilnehmer nötig.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nemetschek eingestellt.

    OHB
    Tagesperformance: +4,13 %
    Platz 3
    Performance 1M: +14,75 %
    Chart OHB
    ISIN: DE0005936124
    WKN: 593612
    Die OHB Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,13 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu OHB (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg der OHB-Aktie und mögliche weitere Kursgewinne durch europäische Satelliten- und Rüstungsaufträge. Charttechnisch wird ein Ausbruch für möglich gehalten, zugleich aber eine konkrete Auftragsmeldung als Voraussetzung gesehen. Dem Optimismus stehen Sorgen über rückläufige Gewinne, stark negativen Cashflow, unklare Rückstellungen und die Profitabilität großer Projekte gegenüber. Auch die Bewertung und die Verwendung der Kapitalerhöhung werden hinterfragt.

    Elmos Semiconductor
    Tagesperformance: +3,00 %
    Platz 4
    Performance 1M: -6,05 %
    Chart Elmos Semiconductor
    ISIN: DE0005677108
    WKN: 567710
    Die Elmos Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,00 %.

    Evotec
    Tagesperformance: +2,70 %
    Platz 5
    Performance 1M: -11,52 %
    Chart Evotec
    ISIN: DE0005664809
    WKN: 566480
    Die Evotec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,70 %.

    IONOS Group
    Tagesperformance: +2,57 %
    Platz 6
    Performance 1M: +1,21 %
    Chart IONOS Group
    ISIN: DE000A3E00M1
    WKN: A3E00M
    Die IONOS Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,57 %.

    Ottobock
    Tagesperformance: -2,43 %
    Platz 7
    Performance 1M: -5,77 %
    Chart Ottobock
    ISIN: DE000BCK2223
    WKN: BCK222
    Die Ottobock Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,43 %.

    TeamViewer
    Tagesperformance: +2,13 %
    Platz 8
    Performance 1M: +9,93 %
    Chart TeamViewer
    ISIN: DE000A2YN900
    WKN: A2YN90
    Die TeamViewer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,13 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Erholungsversuch der Aktie um 7 Euro: Einige sehen weiteres Potenzial bis 10 Euro und eine günstige Bewertung, andere verweisen auf schwache Umsatz- und ARR-Trends und warnen bei anhaltendem Rückgang vor Kursen unter 6 Euro. Für Q3 gelten Umsatzstagnation und ein wieder positives währungsbereinigtes ARR als wichtige Signale; zudem wird die gestiegene Shortquote diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.

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