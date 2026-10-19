Devisen
Eurokurs sinkt zum US-Dollar leicht - Inflations- und Zinssorgen
- Euro gibt zu Wochenbeginn gegenüber dem Dollar nach
- Ölpreisanstieg schürt Sorgen und stützt den US-Dollar
- Nahostlage bleibt wichtiger Faktor für Finanzmärkte
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat zu Wochenbeginn etwas nachgegeben. Am Montagnachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1216 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Freitag. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1225 (Freitag: 1,1253) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8909 (0,8886) Euro.
Am vergangenen Freitag waren die Ölpreise wieder stärker gestiegen, was am Markt die Inflationssorgen schürte. Höhere Ölpreise stützen in der Regel den US-Dollar und belasten im Gegenzug den Euro, weil sie eher für weiter steigende Zinsen durch die US-Notenbank Fed sprechen.
Nach Einschätzung der Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank ist entscheidend, was die Notenbanken aus dem jüngsten Anstieg der Ölpreise machen: "Reagiert die Fed auf den zusätzlichen Inflationsdruck entschlossener als die EZB, steigen die relativen Zinserwartungen zugunsten des Dollars." Der Commerzbank-Expertin zufolge sind steigende Ölpreise für die USA ökonomisch weniger belastend als für den Euroraum, der Energie importieren muss.
Zwar sind die Notierungen am Ölmarkt zu Beginn der neuen Woche wieder etwas gesunken, sie halten sich aber weiter auf einem hohen Niveau. Die weitere Entwicklung der geopolitischen Lage im Nahen Osten bleibt ein bestimmender Faktor an den Finanzmärkten.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84205 (0,84385) britische Pfund, 177,63 (177,82) japanische Yen und 0,9261 (0,9272) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 4.148 Dollar. Das waren rund 17 Dollar weniger als am Freitag./la/he
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Community Beiträge zu Gold - CG3AB0 - XD0002747026
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Meiner Meinung nach werden wir schon bald Bewegung sehen , die US Mid Term Wahlen sind nicht mehr weit weg , 03.11.2026 , am 04. werden wir dann wissen ob die Demokraten neben dem Kongress auch den Senat gewinnen konnten . Warum ist das wichtig ? weil in Zeiten eines Präsidenten der politisch eine " lahme Duck " ist der Gold Preis in der Regel anzieht , auch werden die Demokraten aktiv darauf hinarbeiten den Iran Konflikt zu beenden und Trump unter Druck setzen , endet der Konflikt , endet gleichzeitig einer der Hauptgründe für die Inflation weltweit und der Zwang für die Zentralbanken die Zinsen zu erhöhen = Hohe Öl und Spritpreise wegen Schließung der Hormus Meeresenge = die Fed könnte eventuell statt die Zinsen im Dezember zu erhöhen sie in 2027 senken. Zwar ist keinesfalls sicher das der Senat an die Demokraten fällt , jedoch gibt es bei den Republikanern Rebellen die ebenfalls ein Ende des Iran Konfliktes fordern . = Trump wird es nicht leicht haben Gelder für seinen Krieg zu bekommen , Hegseth wackelt eh schon politisch weil er viele hohe Militärs entlassen hat und Chaos verursacht .
Eine neue aktuelle Einschätzung zum Goldmarkt von F. Grummes mit sowohl fundamanetalen als auch charttechnischen Aspekten:
Langfristig erzählt der Goldmarkt jedoch eine andere Geschichte. Rekordzuflüsse in Gold-ETFs trotz fallender Preise und die fortgesetzte Diversifizierung der Zentralbanken deuten darauf hin, dass Gold zunehmend als Schutz vor schwindendem Vertrauen in Staatsfinanzen, Anleihen und Institutionen gefragt ist – nicht bloß als kurzfristige Inflations- oder Zinswette.