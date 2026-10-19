🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Top & Flop

    345 Aufrufe 345 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 19.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 19.10.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.10.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DHL (Deutsche Post)!
    Long
    53,18€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 13,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    61,09€
    Basispreis
    0,41
    Ask
    × 12,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,12 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den anhaltenden Abwärtstrend der Rheinmetall-Aktie und die Frage, ob der jüngste Rebound ihn brechen kann. Als wichtige Kursfaktoren gelten der Free Cashflow im zweiten Halbjahr und die Fähigkeit, aus dem hohen Auftragsbestand wirtschaftlichen Mehrwert zu schaffen. Diskutiert werden außerdem Vorfinanzierungsbedarf und höhere Zinsen. Die geplante Mangalia-Werftübernahme wird als Ausbau des Marinegeschäfts eingeordnet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    ENGIE
    Tagesperformance: -2,65 %
    Platz 2
    Performance 1M: -5,91 %
    Chart ENGIE
    ISIN: FR0010208488
    WKN: A0ER6Q
    Die ENGIE Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,65 %.

    DHL Group
    Tagesperformance: -2,45 %
    Platz 3
    Performance 1M: +1,99 %
    Chart DHL Group
    ISIN: DE0005552004
    WKN: 555200
    Die DHL Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,45 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu DHL Group (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um DHLs angehobene EBIT-Prognose für 2026 auf über 7 Mrd. Euro nach einem starken dritten Quartal, besonders im Expressgeschäft. Diskutiert werden außerdem eine mögliche Dividendenerhöhung 2027, ein Marktkonsens von 2 Euro und das Aktienrückkaufprogramm über 3 Mrd. Euro bis 2027. Ein Anleger berichtet von einem zuletzt steigenden Kurs und solider Dividendenrendite.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DHL Group eingestellt.

    BNP Paribas (A)
    Tagesperformance: -2,18 %
    Platz 4
    Performance 1M: -14,77 %
    Chart BNP Paribas (A)
    ISIN: FR0000131104
    WKN: 887771
    Die BNP Paribas (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,18 %.

    Enel
    Tagesperformance: -2,01 %
    Platz 5
    Performance 1M: +0,92 %
    Chart Enel
    ISIN: IT0003128367
    WKN: 928624
    Die Enel Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,01 %.

    zurückvorwärts
    Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Chartvergleich
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von wO Chartvergleich
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 19.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 19.10.2026 im Eurozone 50.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     