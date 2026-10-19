NRG Energy Aktienkurs sinkt weiter - -5,11 % - 19.10.2026

Rote Vorzeichen bei NRG Energy: Der Kurs rutscht um -5,11 % auf 87,62€ ab. Nach dem Plus von +0,97 % am Vortag kommt es heute bei NRG Energy zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -5,11 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

NRG Energy ist ein US-Stromversorger mit Fokus auf Erzeugung, Vertrieb und Energiedienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden. Hauptprodukte: Strom, Gas, Retail-Energieverträge, Energielösungen. Marktstellung: bedeutender Player im US-Retail-Strommarkt. Wichtige Konkurrenten: NextEra, Exelon, Vistra, Constellation. USP: starke Präsenz im Deregulierungsmarkt, kundennahe Retail-Marke, integriertes Erzeugungs- und Vertriebsgeschäft.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von NRG Energy mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -21,11 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NRG Energy Aktie damit um -7,37 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,71 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in NRG Energy eine negative Entwicklung von -34,41 % erlebt.

Während NRG Energy deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,58 %.

NRG Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,37 % 1 Monat -0,71 % 3 Monate -21,11 % 1 Jahr -38,05 %

Informationen zur NRG Energy Aktie

Stand: 19.10.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 210 Mio. NRG Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,42 Mrd.EUR € wert.

NRG Energy, Inc. (NYSE: NRG) today announced that its Board of Directors declared a quarterly dividend on the Company’s common stock of $0.475 per share, or $1.90 per share on an annualized basis. The dividend is payable on November 16, 2026, to …

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Exelon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,08 %. NextEra Energy notiert im Minus, mit -1,51 %.

Die Aktie von NRG Energy erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 33,83 %. Über 5 Jahre lag sie bei 21,51 %, über 10 Jahre bei 24,24 %.

NRG Energy Aktie jetzt kaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die NRG Energy Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur NRG Energy Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.