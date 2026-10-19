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    KI erobert die Industrie

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    Mit Nvidia an der Seite: Siemens investiert in Deutschlands Zukunft

    Siemens und Nvidia testen neue KI-Lösungen. Die Technologie soll den Entwicklungsaufwand um bis zu 85 Prozent senken und die Produktion flexibler machen.

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    KI erobert die Industrie - Mit Nvidia an der Seite: Siemens investiert in Deutschlands Zukunft
    Foto: Sven Hoppe/dpa

    Siemens und Nvidia treiben die Automatisierung der Industrie voran. In einer Fabrik in Erlangen testen die Unternehmen neue Anwendungen mit künstlicher Intelligenz (KI) und digitalen Zwillingen. Sie sollen die Produktion beschleunigen, Kosten senken und Fertigungsabläufe flexibler machen.

    Bis zu 85 Prozent weniger Aufwand

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    Bei der Herstellung von Leiterplattenbaugruppen kann KI die Produktionsvorbereitung deutlich verkürzen. Bislang mussten Ingenieure oft mehrere Wochen auf physische Prototypen warten, um Prüfsysteme einzurichten. Jetzt erzeugt die Software realistische virtuelle Darstellungen der Bauteile. Damit können die Prüfsysteme bereits vor dem Bau der ersten Prototypen trainiert werden.

    Laut Siemens sinkt der Entwicklungsaufwand dadurch um bis zu 85 Prozent. Die Zeit bis zur Markteinführung soll sich um bis zu 40 Prozent verkürzen.

    Auch die Produktionsplanung wird effizienter. Ein KI-Agent erstellt bei neuen Aufträgen verschiedene Fertigungsszenarien und berücksichtigt dabei Faktoren wie Materialverfügbarkeit, Kapazitäten und Liefertermine. Ein digitaler Zwilling der gesamten Fabrik hilft dabei, die Vorschläge vor der Umsetzung zu prüfen. Siemens erwartet dadurch Kosteneinsparungen von bis zu 20 Prozent.

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    500 Millionen Euro für den Standort

    Siemens und Nvidia hatten ihre Partnerschaft für KI-gestützte Fabriken im Januar 2026 auf der Technikmesse CES angekündigt. Erlangen dient als Testlabor und soll als Vorbild für weitere Standorte dienen.

    "Die historische Chance für Deutschland und Europa besteht darin, künstliche Intelligenz aus den Rechenzentren in die Fabriken zu bringen – und sie im industriellen Maßstab einzusetzen", sagte Cedrik Neike, Vorstandsmitglied von Siemens und Chef der Sparte Digital Industries.

    Am Standort Erlangen arbeiten rund 1.000 Menschen. Bereits heute setzt Siemens dort mehr als 100 KI-Algorithmen in Produktion, Logistik, Qualitätskontrolle und Wartung ein. Bis 2030 soll die Fabrik weiter ausgebaut werden. Dafür plant der Konzern Investitionen von 500 Millionen Euro.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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