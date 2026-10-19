UBS stuft MCDONALDS auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für McDonald's auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Dennis Geiger geht in einer am Montag vorliegenden Studie von einem gedämpften dritten Quartal aus, regt aber dazu an, in Erwartung neuer Kurstreiber darüber hinwegzusehen. Die Vorteile des Strategiepakets "Next" sollten die langfristigen Trends stützen./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 03:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 03:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 215,8EUR auf Tradegate (19. Oktober 2026, 17:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Dennis Geiger
Analysiertes Unternehmen: MCDONALDS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 320
Kursziel alt: 320
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Dennis Geiger
Analysiertes Unternehmen: MCDONALDS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 320
Kursziel alt: 320
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
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