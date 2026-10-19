UBS stuft MCDONALDS auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für McDonald's auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Dennis Geiger geht in einer am Montag vorliegenden Studie von einem gedämpften dritten Quartal aus, regt aber dazu an, in Erwartung neuer Kurstreiber darüber hinwegzusehen. Die Vorteile des Strategiepakets "Next" sollten die langfristigen Trends stützen./rob/tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 03:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 215,8EUR auf Tradegate (19. Oktober 2026, 17:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Dennis Geiger

Analysiertes Unternehmen: MCDONALDS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 320

Kursziel alt: 320

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

