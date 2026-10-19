Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 19.10.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.148,88USD pro Feinunze und notiert damit -0,20 % im Minus. Der Silberpreis liegt bei 57,33USD und damit +0,63 % im Plus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 108,08USD und verzeichnet ein Minus von -1,50 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 97,61USD und verzeichnet ein Minus von -1,39 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.125,00 USD +0,49 % Platin 1.650,50 USD +1,32 % Aluminium 2.986,26 USD +0,56 % Erdgas 3,079 USD -1,32 %

Rohstoff des Tages: Öl (Brent)

Mit einem Tages-Minus von -1,50 % gehört Öl (Brent) heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 19.10.26, 17:29 Uhr.