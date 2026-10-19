Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 19.10.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.148,88USD pro Feinunze und notiert damit -0,20 % im Minus. Der Silberpreis liegt bei 57,33USD und damit +0,63 % im Plus.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 108,08USD und verzeichnet ein Minus von -1,50 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 97,61USD und verzeichnet ein Minus von -1,39 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.125,00USD
|+0,49 %
|Platin
|1.650,50USD
|+1,32 %
|Aluminium
|2.986,26USD
|+0,56 %
|Erdgas
|3,079USD
|-1,32 %
Rohstoff des Tages: Öl (Brent)
Mit einem Tages-Minus von -1,50 % gehört Öl (Brent) heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 19.10.26, 17:29 Uhr.