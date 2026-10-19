JEFFERIES stuft ENEL auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Enel vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,60 Euro belassen. Arturo Murua rechnet in einem am Montag vorliegenden Ausblick mit einem gedämpften dritten Quartal, das keine Anpassung des Ausblicks zur Folge haben sollte. Die Trends bei dem italienischen Energiekonzern entsprächen weitgehend denen im ersten Halbjahr./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 09:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 09:55 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,80 % und einem Kurs von 9,027EUR auf Tradegate (19. Oktober 2026, 17:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Arturo Murua

Analysiertes Unternehmen: ENEL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10,60

Kursziel alt: 10,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 10,60 € , was eine Steigerung von +17,44% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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