JEFFERIES stuft ENEL auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Enel vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,60 Euro belassen. Arturo Murua rechnet in einem am Montag vorliegenden Ausblick mit einem gedämpften dritten Quartal, das keine Anpassung des Ausblicks zur Folge haben sollte. Die Trends bei dem italienischen Energiekonzern entsprächen weitgehend denen im ersten Halbjahr./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 09:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 09:55 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 09:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 09:55 / ET
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Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,80 % und einem Kurs von 9,027EUR auf Tradegate (19. Oktober 2026, 17:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Arturo Murua
Analysiertes Unternehmen: ENEL
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 10,60
Kursziel alt: 10,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Arturo Murua
Analysiertes Unternehmen: ENEL
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 10,60
Kursziel alt: 10,60
Währung: EUR
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