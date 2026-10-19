OHB-Aktie: ESA-Auftrag für Mondstation sorgt für dickes Kursplus

Künftige Missionen sollen nicht mehr jeweils ihre eigene Stromversorgung, Kommunikation und Datentechnik mitbringen. Stattdessen greifen sie auf eine gemeinsame Plattform zu, ähnlich wie Forschungsstationen auf der Erde. Energie, die tagsüber gewonnen und gespeichert wird, soll die Geräte auch durch die rund zweiwöchige Mondnacht bringen.

Der Bremer Raumfahrtkonzern OHB rückt dem Mond ein Stück näher. Die Europäische Weltraumorganisation ESA hat die Tochter OHB System AG mit Machbarkeits- und Vorentwurfsstudien für das Projekt OASIS beauftragt. Dahinter steht eine geplante Station auf der Mondoberfläche, die wissenschaftliche Experimente und Technologietests dauerhaft ermöglichen soll.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das spart Masse, Aufwand und Kosten. OHB-Chef Marco Fuchs spricht von einem Perspektivwechsel: Europa plane nicht mehr nur einzelne Flüge, sondern die Infrastruktur, die dauerhafte Forschung auf dem Mond überhaupt erst möglich mache.

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An der Börse kam das gut an. Im SDax legten OHB-Papiere am Montag gegen den Trend um weitere 4 Prozent zu. Nach einem steilen Anstieg bis ins Frühjahr hatte die Aktie zwischenzeitlich deutlich nachgegeben. Seit Jahresbeginn steht trotzdem ein Plus von 76 Prozent.

Zuletzt dürfte auch der Streit um Starlink zwischen der Ukraine und den USA den Kurs gestützt haben. Kiew ist im Krieg gegen Russland auf das Satellitennetz und auf amerikanische Aufklärungsdaten angewiesen. Washington soll damit gedroht haben, die Weitergabe der Daten zu stoppen, und die Ukraine meldete Einschränkungen bei Starlink. Der Fall zeigt, wie dringend Europa eigene Satellitenprogramme braucht.

Darauf setzt auch Berenberg. Die Bank stieg Anfang August mit Buy und einem Kursziel von 358 Euro in die Bewertung ein, die Aktie kostete damals gut 253 Euro. Für die Analysten ist OHB der einzige börsennotierte Raumfahrtkonzern in Europa, der ausschließlich in der Raumfahrt tätig ist und ganze Projekte als Generalunternehmer führt.

Profitieren dürfte er vom Rekordbudget der ESA, vom 35 Milliarden Euro schweren Weltraumplan der Bundeswehr und von EU-Mitteln. Der Auftragsbestand erreichte im ersten Quartal mit 3,35 Milliarden Euro einen Höchststand.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,25 % und einem Kurs von 204EUR auf Tradegate (19. Oktober 2026, 18:10 Uhr) gehandelt.





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