🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOHB AktievorwärtsNachrichten zu OHB

    To the Moon!

    405 Aufrufe 405 0 Kommentare 0 Kommentare

    OHB-Aktie: ESA-Auftrag für Mondstation sorgt für dickes Kursplus

    Die ESA beauftragt die OHB-Tochter OHB System mit Studien für eine dauerhafte Mondstation. Auch vom Zwist zwischen der Ukraine und Starlink könnte das Unternehmen profitieren.

    Für Sie zusammengefasst
    To the Moon! - OHB-Aktie: ESA-Auftrag für Mondstation sorgt für dickes Kursplus
    Foto: Malcolm Denemark - Florida Today/AP

    Der Bremer Raumfahrtkonzern OHB rückt dem Mond ein Stück näher. Die Europäische Weltraumorganisation ESA hat die Tochter OHB System AG mit Machbarkeits- und Vorentwurfsstudien für das Projekt OASIS beauftragt. Dahinter steht eine geplante Station auf der Mondoberfläche, die wissenschaftliche Experimente und Technologietests dauerhaft ermöglichen soll.

    Künftige Missionen sollen nicht mehr jeweils ihre eigene Stromversorgung, Kommunikation und Datentechnik mitbringen. Stattdessen greifen sie auf eine gemeinsame Plattform zu, ähnlich wie Forschungsstationen auf der Erde. Energie, die tagsüber gewonnen und gespeichert wird, soll die Geräte auch durch die rund zweiwöchige Mondnacht bringen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Space Exploration Technologies Corp!
    Long
    140,98€
    Basispreis
    0,87
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    158,31€
    Basispreis
    0,96
    Ask
    × 14,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Das spart Masse, Aufwand und Kosten. OHB-Chef Marco Fuchs spricht von einem Perspektivwechsel: Europa plane nicht mehr nur einzelne Flüge, sondern die Infrastruktur, die dauerhafte Forschung auf dem Mond überhaupt erst möglich mache.

    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen

     

    An der Börse kam das gut an. Im SDax legten OHB-Papiere am Montag gegen den Trend um weitere 4 Prozent zu. Nach einem steilen Anstieg bis ins Frühjahr hatte die Aktie zwischenzeitlich deutlich nachgegeben. Seit Jahresbeginn steht trotzdem ein Plus von 76 Prozent.

    Zuletzt dürfte auch der Streit um Starlink zwischen der Ukraine und den USA den Kurs gestützt haben. Kiew ist im Krieg gegen Russland auf das Satellitennetz und auf amerikanische Aufklärungsdaten angewiesen. Washington soll damit gedroht haben, die Weitergabe der Daten zu stoppen, und die Ukraine meldete Einschränkungen bei Starlink. Der Fall zeigt, wie dringend Europa eigene Satellitenprogramme braucht.

    Darauf setzt auch Berenberg. Die Bank stieg Anfang August mit Buy und einem Kursziel von 358 Euro in die Bewertung ein, die Aktie kostete damals gut 253 Euro. Für die Analysten ist OHB der einzige börsennotierte Raumfahrtkonzern in Europa, der ausschließlich in der Raumfahrt tätig ist und ganze Projekte als Generalunternehmer führt.

    Profitieren dürfte er vom Rekordbudget der ESA, vom 35 Milliarden Euro schweren Weltraumplan der Bundeswehr und von EU-Mitteln. Der Auftragsbestand erreichte im ersten Quartal mit 3,35 Milliarden Euro einen Höchststand.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,25 % und einem Kurs von 204EUR auf Tradegate (19. Oktober 2026, 18:10 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 210,53, was eine Steigerung von +4,74% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    To the Moon! OHB-Aktie: ESA-Auftrag für Mondstation sorgt für dickes Kursplus Die ESA beauftragt die OHB-Tochter OHB System mit Studien für eine dauerhafte Mondstation. Auch vom Zwist zwischen der Ukraine und Starlink könnte das Unternehmen profitieren.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     