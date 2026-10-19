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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 20. Oktober 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Unternehmen melden Quartalszahlen und Umsätze
    • ZEW, Erzeugerpreise und US-Daten stehen an
    • Investorengipfel in Berlin mit Merz und Klingbeil
    TAGESVORSCHAU - Termine am 20. Oktober 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 20. Oktober

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    00:30 GBR: BHP, Produktionsbericht Q1
    07:00 SWE: Tele2 AB, Q3-Zahlen
    07:00 CHE: ABB, Q3-Zahlen
    08:00 GBR: Anglo American, Produktionsbericht Q3
    11:45 USA: 3M, Q3-Zahlen
    12:30 USA: Hasbro, Q3-Zahlen
    12:30 USA: GE Aerospace, Q3-Zahlen
    12:30 USA: General Motors, Q3-Zahlen
    12:30 USA: Northrop Grumman, Q3-Zahlen
    12:30 USA: KeyCorp, Q3-Zahlen
    12:45 USA: Halliburton, Q3-Zahlen
    12:55 USA: RTX, Q3-Zahlen
    13:30 USA: Ally Financial, Q3-Zahlen
    13:45 DEU: Pressegespräch Fraport mit Fluggesellschaft Air Arabia, Frankfurt/M. 15:00 CHE: Givaudan, Investor Day
    17:00 USA: Goldman Sachs, Hauptversammlung (außerordentliche) 17:30 FRA: Carrefour, Q3-Umsatz
    17:30 FRA: Vivendi, Q3-Umsatz
    17:45 FRA: Michelin, Q3-Umsatz
    18:00 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz
    19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen
    22:00 USA: SpaceX, Q3-Zahlen
    22:01 USA: Netflix, Q3-Zahlen
    22:05 USA: United Airlines, Q3-Zahlen
    22:05 USA: Capital One Financial, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: Zoom Video Communications (Investor Day)

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 CHE: Im- und Exporte 9/26
    08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 8/26
    08:00 DEU: Erzeugerpreise 9/26
    09:30 POL: Industrieproduktion 9/26
    09:30 POL: Erzeugerpreise 9/26
    10:00 ESP: Handelsbilanz 8/26
    10:00 EUR: EZB Leistungsbilaz 8/26
    11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 10/26
    11:00 EUR: Bauproduktion 8/26
    14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:15 USA: ADP Bericht (Woche)
    14:30 USA: Philadelphia Fed Index 10/26
    14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 9/26 (vorläufig) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 9/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Investorengipfel u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Berlin °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ und ab 26.10. in MEZ./bwi






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