Thunes und Coinbase bündeln ihre Kräfte, um die nächste Generation globaler Zahlungen voranzutreiben

LAS VEGAS, 19. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Money20/20 USA : Thunes, die intelligente Superhighway für den weltweiten Geldtransfer, und Coinbase haben heute eine strategische Zusammenarbeit angekündigt, um die nächste Generation globaler Zahlungen voranzutreiben. Durch die Zusammenführung zweier etablierter Marktführer aus den Bereichen Fiat- und digitale Vermögenswerte wird mit dieser Partnerschaft eine einheitliche Infrastruktur geschaffen, die es beiden Unternehmen ermöglicht, zu wachsen und reibungslose Zahlungserlebnisse weltweit anzubieten.

Die strategische Allianz vereint eine globale Fiat-Auszahlungsinfrastruktur mit einer erstklassigen Stablecoin-Infrastruktur und ermöglicht es beiden Plattformen, neue Märkte in den Bereichen Unternehmen, Gig-Economy und Verbraucher zu bedienen.

Da Coinbase die Stablecoin-Infrastruktur von Thunes bereitstellt und Thunes die globale Fiat-Reichweite von Coinbase ermöglicht, wird diese Allianz die Akzeptanz von Stablecoins in der realen Welt weiter beschleunigen. Durch die Kombination der breiten Palette an Stablecoin-Lösungen von Coinbase mit dem Netzwerk von Thunes ermöglichen die Unternehmen einen reibungslosen grenzüberschreitenden Geldtransfer für verschiedenste Anwendungsfälle, von Zahlungen an Unternehmenslieferanten und Auszahlungen an globale Gig-Worker bis hin zu sofortigen internationalen Überweisungen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Coinbase das Direct Global Network von Thunes in seine Plattform integrieren und so einen direkten Auszahlungszugang zu lokalen Clearingsystemen und alternativen Zahlungsmethoden schaffen. Thunes wird eine Echtzeit-Zustellung auf der letzten Meile an Milliarden von mobilen Geldbörsen und Bankkonten weltweit ermöglichen und es Coinbase-Kunden erlauben, Gelder in mehr Länder und Währungen zu senden, einschließlich schwer erreichbarer Regionen mit begrenzter Bankinfrastruktur.

Coinbase wird die Stablecoin-Infrastruktur von Thunes mit seinem breiten Angebot an Stablecoin-Lösungen betreiben und Thunes so eine tiefere Integration von Stablecoins in sein globales Netzwerk ermöglichen. Diese Infrastruktur wird Thunes' Expansion innerhalb des Ökosystems digitaler Assets unterstützen.

Chloé Mayenobe, stellvertretende Geschäftsführerin von Thunes, sagte: „Digitale Vermögenswerte sind zu einem Kernbestandteil unseres Finanzökosystems geworden, aber die Verbindung digitaler Währungen mit Fiatgeld und lokalen inländischen Finanzsystemen bleibt für den praktischen Nutzen unerlässlich. Thunes fungiert als entscheidende Brücke zwischen traditionellem Finanzwesen, mobilen Geldbörsen und digitalen Vermögenswerten. Gemeinsam mit Coinbase ermöglichen wir reibungslose, vollständig gesetzeskonforme grenzüberschreitende Auszahlungen überall auf der Welt."