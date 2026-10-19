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    Der Börsen-Tag

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    DAX als einziger im Minus – TecDAX glänzt, Rheinmetall unter Druck

    Technologieaktien geben den Ton an: Während der DAX nachgibt, legen TecDAX und US-Indizes zu. Zalando und Redcare glänzen, Rheinmetall steht unter Druck.

    Der Börsen-Tag - DAX als einziger im Minus – TecDAX glänzt, Rheinmetall unter Druck
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    Entwicklung der Indizes

    ### DAX im Minus – Technologie- und US-Werte legen zu Die Aktienindizes entwickeln sich heute überwiegend positiv. Während der DAX nachgibt, verzeichnen die übrigen deutschen Auswahlindizes sowie die US-Indizes Gewinne. Am stärksten legt im Vergleich der TecDAX zu. Der deutsche Leitindex DAX verliert aktuell 0,62 Prozent und steht bei 25.307,72 Punkten. Damit ist er der einzige der sechs betrachteten Indizes mit einem negativen Vorzeichen. Der MDAX hält sich mit einem Plus von 0,03 Prozent auf 30.486,50 Punkte nahezu unverändert. Deutlicher fällt der Zuwachs beim SDAX aus, der um 0,51 Prozent auf 18.210,00 Punkte steigt. An der Spitze liegt der TecDAX: Der Technologieindex gewinnt 0,92 Prozent auf 4.018,46 Punkte. Damit entwickelt er sich um 1,54 Prozentpunkte besser als der DAX. Auch die beiden betrachteten US-Indizes notieren im Plus. Der US 500 steigt um 0,80 Prozent auf 7.722,64 Punkte und erzielt damit den zweitstärksten Zuwachs im Vergleich. Der US 30 legt moderater um 0,18 Prozent auf 52.080,80 Punkte zu. Insgesamt zeigt sich ein überwiegend freundliches Marktbild, von dem sich der schwächere DAX abhebt. Die Angaben bilden den aktuellen Zwischenstand ab; Schlusskurse stehen damit noch nicht fest.

    DAX: Zalando führt, Rheinmetall am Ende

    Im DAX legte Zalando mit 3,24 Prozent am stärksten zu. Symrise gewann 2,18 Prozent, Infineon Technologies 1,55 Prozent. Auf der Verliererseite gab Rheinmetall mit minus 3,07 Prozent am deutlichsten nach. RWE verlor 2,52 Prozent, Continental 2,37 Prozent.

    MDAX: Nemetschek vorn, Lanxess Schlusslicht

    Nemetschek erzielte im MDAX mit einem Plus von 4,19 Prozent den höchsten Zuwachs, gefolgt von IONOS Group mit 3,38 Prozent und Elmos Semiconductor mit 2,34 Prozent. Lanxess bildete mit minus 4,19 Prozent das Schlusslicht. Aurubis fiel um 3,12 Prozent, Aroundtown um 3,04 Prozent.

    SDAX: Redcare Pharmacy mit stärkstem Anstieg

    Redcare Pharmacy führte die SDAX-Gewinner mit einem Plus von 5,41 Prozent an. SCHOTT Pharma stieg um 4,07 Prozent, PVA TePla um 3,04 Prozent. Bei den schwächsten Werten verzeichnete Deutsche Pfandbriefbank mit minus 4,07 Prozent den größten Rückgang. SGL Carbon verlor 3,76 Prozent, Douglas 2,96 Prozent.

    TecDAX: Nemetschek an der Spitze

    Im TecDAX lag Nemetschek mit plus 4,19 Prozent vorn. IONOS Group gewann 3,38 Prozent, PVA TePla 3,04 Prozent. Die drei aufgeführten schwächsten Werte notierten allesamt im Minus: Ottobock gab mit 2,61 Prozent am stärksten nach, Verbio verlor 2,31 Prozent und SMA Solar Technology 2,27 Prozent.

    US 30: Amazon größter Gewinner – angegebene Flopwerte ebenfalls im Plus

    Amazon führte die Topwerte im US 30 mit einem Zuwachs von 5,16 Prozent an. NVIDIA legte um 2,25 Prozent zu, Microsoft um 1,16 Prozent. Die als Flopwerte aufgeführten Aktien notierten den Daten zufolge jedoch ebenfalls im Plus: NVIDIA mit 2,25 Prozent, Microsoft mit 1,16 Prozent und IBM mit 1,10 Prozent. Damit weist die Liste keine tatsächlichen Verlierer aus.

    US 500: kräftige Gewinne bei den Topwerten

    SanDisk Corporation stieg im US 500 um 7,63 Prozent und war damit der stärkste Topwert. Datadog Registered (A) gewann 7,30 Prozent, Western Digital 7,08 Prozent. Auch die gelisteten Flopwerte verzeichneten Zuwächse: Casey’s General Stores lag mit plus 0,76 Prozent knapp vor Align Technology mit 0,75 Prozent und Accenture Registered (A) mit 0,74 Prozent. Die angegebenen Flopwerte waren somit ebenfalls im Plus.



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